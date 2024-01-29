Жительницу ХМАО ФСС лишил материнского капитала

30 января 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Чтобы вернуть права на использование маткапитала, югорчанка обратилась в суд Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ отказало местной жительнице в распоряжение средствами материнского капитала. В окружной прокуратуре URA.RU сообщили, что для восстановления прав югорчанки пришлось обращаться в суд. Жительница Белоярского изначально потратила материнский капитал на приобретение квартиры, но позже отказалась от покупки. Деньги были возвращены на счет ФСС, но в следующий раз женщина уже не смогла ими воспользоваться. «Отказ мотивирован отсутствием механизма повторного использования средств. Прокуратурой в интересах многодетной матери в суд направлено исковое заявление о восстановлении права на дополнительные меры государственной поддержки в виде распоряжения средствами материнского капитала», — сообщили в ведомстве. Суд поддержал обращение прокуратуры и встал на защиту женщины. После вступления решения суда в законную силу она сможет воспользоваться средствами материнского капитала. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура защитила жителей ХМАО от произвола ФСС. Фонд лишил пенсионеров из Радужного компенсации за проезд до места отдыха.

В ХМАО региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ отказало местной жительнице в распоряжение средствами материнского капитала. В окружной прокуратуре URA.RU сообщили, что для восстановления прав югорчанки пришлось обращаться в суд. Жительница Белоярского изначально потратила материнский капитал на приобретение квартиры, но позже отказалась от покупки. Деньги были возвращены на счет ФСС, но в следующий раз женщина уже не смогла ими воспользоваться. «Отказ мотивирован отсутствием механизма повторного использования средств. Прокуратурой в интересах многодетной матери в суд направлено исковое заявление о восстановлении права на дополнительные меры государственной поддержки в виде распоряжения средствами материнского капитала», — сообщили в ведомстве. Суд поддержал обращение прокуратуры и встал на защиту женщины. После вступления решения суда в законную силу она сможет воспользоваться средствами материнского капитала. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура защитила жителей ХМАО от произвола ФСС. Фонд лишил пенсионеров из Радужного компенсации за проезд до места отдыха.