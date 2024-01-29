29 января 2024

Жительницу ХМАО ФСС лишил материнского капитала

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, сертификат, материнский капитал, деньги
Чтобы вернуть права на использование маткапитала, югорчанка обратилась в суд Фото:

В ХМАО региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ отказало местной жительнице в распоряжение средствами материнского капитала. В окружной прокуратуре URA.RU сообщили, что для восстановления прав югорчанки пришлось обращаться в суд.

Жительница Белоярского изначально потратила материнский капитал на приобретение квартиры, но позже отказалась от покупки. Деньги были возвращены на счет ФСС, но в следующий раз женщина уже не смогла ими воспользоваться. «Отказ мотивирован отсутствием механизма повторного использования средств. Прокуратурой в интересах многодетной матери в суд направлено исковое заявление о восстановлении права на дополнительные меры государственной поддержки в виде распоряжения средствами материнского капитала», — сообщили в ведомстве.

Суд поддержал обращение прокуратуры и встал на защиту женщины. После вступления решения суда в законную силу она сможет воспользоваться средствами материнского капитала.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура защитила жителей ХМАО от произвола ФСС. Фонд лишил пенсионеров из Радужного компенсации за проезд до места отдыха.

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В ХМАО региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ отказало местной жительнице в распоряжение средствами материнского капитала. В окружной прокуратуре URA.RU сообщили, что для восстановления прав югорчанки пришлось обращаться в суд. Жительница Белоярского изначально потратила материнский капитал на приобретение квартиры, но позже отказалась от покупки. Деньги были возвращены на счет ФСС, но в следующий раз женщина уже не смогла ими воспользоваться. «Отказ мотивирован отсутствием механизма повторного использования средств. Прокуратурой в интересах многодетной матери в суд направлено исковое заявление о восстановлении права на дополнительные меры государственной поддержки в виде распоряжения средствами материнского капитала», — сообщили в ведомстве. Суд поддержал обращение прокуратуры и встал на защиту женщины. После вступления решения суда в законную силу она сможет воспользоваться средствами материнского капитала. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура защитила жителей ХМАО от произвола ФСС. Фонд лишил пенсионеров из Радужного компенсации за проезд до места отдыха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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