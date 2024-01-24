24 января 2024

Прокуратура защитила жителей ХМАО от произвола пенсионного фонда

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, прокурор, прокуратура, полковник, погоны прокурора
После вмешательства прокурора жителям возместили ущерб Фото:

Прокуратура ХМАО подала в суд на отделение окружного пенсионного фонда, который лишил жителей Радужного положенных выплат. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

«Десяти жителям города региональным отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ незаконно отказано в возмещении указанных расходов по различным основаниям. Прокуратура города, не согласившись с принятыми решениями, обратилась в интересах пенсионеров в суд с исковыми заявлениями о взыскании с уполномоченного органа затрат на проезд к месту отдыха и обратно», — сообщили в ведомстве.

После обращения в суд пенсионный фон возместил жителям затраты на проезд к месту отдыха. В пользу пенсионеров взыскано более двухсот тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ПФР оставил многодетную мать без пособия на ребенка. Отказ обоснован отсутствием полных сведений о детях.

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Прокуратура ХМАО подала в суд на отделение окружного пенсионного фонда, который лишил жителей Радужного положенных выплат. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства. «Десяти жителям города региональным отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ незаконно отказано в возмещении указанных расходов по различным основаниям. Прокуратура города, не согласившись с принятыми решениями, обратилась в интересах пенсионеров в суд с исковыми заявлениями о взыскании с уполномоченного органа затрат на проезд к месту отдыха и обратно», — сообщили в ведомстве. После обращения в суд пенсионный фон возместил жителям затраты на проезд к месту отдыха. В пользу пенсионеров взыскано более двухсот тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ПФР оставил многодетную мать без пособия на ребенка. Отказ обоснован отсутствием полных сведений о детях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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