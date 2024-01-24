Прокуратура защитила жителей ХМАО от произвола пенсионного фонда

После вмешательства прокурора жителям возместили ущерб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура ХМАО подала в суд на отделение окружного пенсионного фонда, который лишил жителей Радужного положенных выплат. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

«Десяти жителям города региональным отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ незаконно отказано в возмещении указанных расходов по различным основаниям. Прокуратура города, не согласившись с принятыми решениями, обратилась в интересах пенсионеров в суд с исковыми заявлениями о взыскании с уполномоченного органа затрат на проезд к месту отдыха и обратно», — сообщили в ведомстве.

После обращения в суд пенсионный фон возместил жителям затраты на проезд к месту отдыха. В пользу пенсионеров взыскано более двухсот тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ПФР оставил многодетную мать без пособия на ребенка. Отказ обоснован отсутствием полных сведений о детях.