29 января 2024

Старейший депутат думы ХМАО получил роль в кино

Вице-спикер думы ХМАО Айпин снялся в комедии для онлайн-кинотеатра
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат думы ХМАО Еремей Айпин снимается в кино
Депутат думы ХМАО Еремей Айпин снимается в кино Фото:

Вице-спикер думы ХМАО Еремей Айпин снимается в новогодней комедии «Уралочка» для онлайн-кинотеатра START (входит в Национальную медиагруппу). Об этом сообщил официальный telegram-канал департамента культуры округа. Айпин играет эпизодическую роль главы стойбища. Съемки проходят в Ханты-Мансийске и районе.

«Я попал в это кино благодаря книгам. Дело в том, что режиссер фильма [Михаил Расходников] читал мои работы. Как он мне рассказал, атмосфера Крайнего севера его восхитила, и он решил, что надо добавить в свою ленту линию коренных народов Севера, показать их быт и культуру. <…> „Уралочка“ — фильм комединый. Я сыграл небольшую роль главы стойбища», — цитирует Айпина депкультуры.

Это не первый опыт Айпина в киноиндустрии — он снимался в исторической драме «Красный лед» по мотивам собственного романа «Божья матерь в кровавых снегах». Съемки комедии проходят в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе. Одну из массовых сцен снимут в аэропорту окружной столицы.

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Вице-спикер думы ХМАО Еремей Айпин снимается в новогодней комедии «Уралочка» для онлайн-кинотеатра START (входит в Национальную медиагруппу). Об этом сообщил официальный telegram-канал департамента культуры округа. Айпин играет эпизодическую роль главы стойбища. Съемки проходят в Ханты-Мансийске и районе. «Я попал в это кино благодаря книгам. Дело в том, что режиссер фильма [Михаил Расходников] читал мои работы. Как он мне рассказал, атмосфера Крайнего севера его восхитила, и он решил, что надо добавить в свою ленту линию коренных народов Севера, показать их быт и культуру. <…> „Уралочка“ — фильм комединый. Я сыграл небольшую роль главы стойбища», — цитирует Айпина депкультуры. Это не первый опыт Айпина в киноиндустрии — он снимался в исторической драме «Красный лед» по мотивам собственного романа «Божья матерь в кровавых снегах». Съемки комедии проходят в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе. Одну из массовых сцен снимут в аэропорту окружной столицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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