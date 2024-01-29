Старейший депутат думы ХМАО получил роль в кино

Вице-спикер думы ХМАО Айпин снялся в комедии для онлайн-кинотеатра

30 января 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

Депутат думы ХМАО Еремей Айпин снимается в кино Фото: Георгий Бергал @ URA.RU Вице-спикер думы ХМАО Еремей Айпин снимается в новогодней комедии «Уралочка» для онлайн-кинотеатра START (входит в Национальную медиагруппу). Об этом сообщил официальный telegram-канал департамента культуры округа. Айпин играет эпизодическую роль главы стойбища. Съемки проходят в Ханты-Мансийске и районе. «Я попал в это кино благодаря книгам. Дело в том, что режиссер фильма [Михаил Расходников] читал мои работы. Как он мне рассказал, атмосфера Крайнего севера его восхитила, и он решил, что надо добавить в свою ленту линию коренных народов Севера, показать их быт и культуру. <…> „Уралочка“ — фильм комединый. Я сыграл небольшую роль главы стойбища», — цитирует Айпина депкультуры. Это не первый опыт Айпина в киноиндустрии — он снимался в исторической драме «Красный лед» по мотивам собственного романа «Божья матерь в кровавых снегах». Съемки комедии проходят в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе. Одну из массовых сцен снимут в аэропорту окружной столицы.

Вице-спикер думы ХМАО Еремей Айпин снимается в новогодней комедии «Уралочка» для онлайн-кинотеатра START (входит в Национальную медиагруппу). Об этом сообщил официальный telegram-канал департамента культуры округа. Айпин играет эпизодическую роль главы стойбища. Съемки проходят в Ханты-Мансийске и районе. «Я попал в это кино благодаря книгам. Дело в том, что режиссер фильма [Михаил Расходников] читал мои работы. Как он мне рассказал, атмосфера Крайнего севера его восхитила, и он решил, что надо добавить в свою ленту линию коренных народов Севера, показать их быт и культуру. <…> „Уралочка“ — фильм комединый. Я сыграл небольшую роль главы стойбища», — цитирует Айпина депкультуры. Это не первый опыт Айпина в киноиндустрии — он снимался в исторической драме «Красный лед» по мотивам собственного романа «Божья матерь в кровавых снегах». Съемки комедии проходят в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе. Одну из массовых сцен снимут в аэропорту окружной столицы.