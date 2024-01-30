Сотрудники подрядной организации занимаются очисткой крыши здания «Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», не соблюдая правила техники безопасности. Двое мужчин работают на краю скользкой крыши без страховочных ремней.
«Работу по уборке снега и льда с крыши выполняет компания „Абсолют СК“. По нормам на плоской крыше не используют страховочные ремни» -заявил мастер компании «Абсолют СК» Михаил.
В Роструде URA.RU пояснили, что любые высотные работы должны выполняться со страховкой. И уборка снега с плоской крыши без страховки является нарушением правил техники безопасности.
В пермском Роспотребнадзоре от комментариев отказались, ссылаясь на то, что здание находится в управлении ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», хотя центр входит в структуру федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — полное название Роспотребнадзора.
Работы по уборке снега ведутся с нарушением правил техники безопасности
Сотрудники подрядной организации занимаются очисткой крыши здания «Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», не соблюдая правила техники безопасности. Двое мужчин работают на краю скользкой крыши без страховочных ремней. «Работу по уборке снега и льда с крыши выполняет компания „Абсолют СК“. По нормам на плоской крыше не используют страховочные ремни» -заявил мастер компании «Абсолют СК» Михаил. В Роструде URA.RU пояснили, что любые высотные работы должны выполняться со страховкой. И уборка снега с плоской крыши без страховки является нарушением правил техники безопасности. В пермском Роспотребнадзоре от комментариев отказались, ссылаясь на то, что здание находится в управлении ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», хотя центр входит в структуру федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — полное название Роспотребнадзора.