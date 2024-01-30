На крыше пермского Роспотребнадзора рабочие сбивают сосульки без страховки. Фото

31 января 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Рабочие убирают снег с крыши без страховки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сотрудники подрядной организации занимаются очисткой крыши здания «Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», не соблюдая правила техники безопасности. Двое мужчин работают на краю скользкой крыши без страховочных ремней. «Работу по уборке снега и льда с крыши выполняет компания „Абсолют СК“. По нормам на плоской крыше не используют страховочные ремни» -заявил мастер компании «Абсолют СК» Михаил. В Роструде URA.RU пояснили, что любые высотные работы должны выполняться со страховкой. И уборка снега с плоской крыши без страховки является нарушением правил техники безопасности. В пермском Роспотребнадзоре от комментариев отказались, ссылаясь на то, что здание находится в управлении ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», хотя центр входит в структуру федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — полное название Роспотребнадзора. Работы по уборке снега ведутся с нарушением правил техники безопасности Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Рабочие сбивают сосульки, стоя на льду без страховки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Сотрудники подрядной организации занимаются очисткой крыши здания «Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», не соблюдая правила техники безопасности. Двое мужчин работают на краю скользкой крыши без страховочных ремней. «Работу по уборке снега и льда с крыши выполняет компания „Абсолют СК“. По нормам на плоской крыше не используют страховочные ремни» -заявил мастер компании «Абсолют СК» Михаил. В Роструде URA.RU пояснили, что любые высотные работы должны выполняться со страховкой. И уборка снега с плоской крыши без страховки является нарушением правил техники безопасности. В пермском Роспотребнадзоре от комментариев отказались, ссылаясь на то, что здание находится в управлении ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», хотя центр входит в структуру федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — полное название Роспотребнадзора.