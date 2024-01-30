30 января 2024

На крыше пермского Роспотребнадзора рабочие сбивают сосульки без страховки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Без страховки , коммунальные работы, уборка снега с крыш без страховки
Рабочие убирают снег с крыши без страховки Фото:

Сотрудники подрядной организации занимаются очисткой крыши здания «Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», не соблюдая правила техники безопасности. Двое мужчин работают на краю скользкой крыши без страховочных ремней.

«Работу по уборке снега и льда с крыши выполняет компания „Абсолют СК“. По нормам на плоской крыше не используют страховочные ремни» -заявил мастер компании «Абсолют СК» Михаил.

В Роструде URA.RU пояснили, что любые высотные работы должны выполняться со страховкой. И уборка снега с плоской крыши без страховки является нарушением правил техники безопасности.

В пермском Роспотребнадзоре от комментариев отказались, ссылаясь на то, что здание находится в управлении ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», хотя центр входит в структуру федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — полное название Роспотребнадзора.

Без страховки
Работы по уборке снега ведутся с нарушением правил техники безопасности
Фото:
Без страховки
Рабочие сбивают сосульки, стоя на льду без страховки
Фото:

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Сотрудники подрядной организации занимаются очисткой крыши здания «Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», не соблюдая правила техники безопасности. Двое мужчин работают на краю скользкой крыши без страховочных ремней. «Работу по уборке снега и льда с крыши выполняет компания „Абсолют СК“. По нормам на плоской крыше не используют страховочные ремни» -заявил мастер компании «Абсолют СК» Михаил. В Роструде URA.RU пояснили, что любые высотные работы должны выполняться со страховкой. И уборка снега с плоской крыши без страховки является нарушением правил техники безопасности. В пермском Роспотребнадзоре от комментариев отказались, ссылаясь на то, что здание находится в управлении ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», хотя центр входит в структуру федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — полное название Роспотребнадзора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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