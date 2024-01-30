Помощник судьи из ЯНАО, попавшая в ДТП, утверждает что автозак ехал без сирены

31 января 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Пострадавшая в ДТП девушка сообщила, что сирена у спецмашины была отключена Фото: Александр Елизаров © URA.RU Помощник судьи Милана М., пострадавшая в ДТП со спецавтомобилем в Салехарде (ЯНАО), утверждает, что автозак ехал без сирены. Об этом она лично рассказала URA.RU. «Да, звукового спецсигнала [у автомобиля для перевозки конвоируемых включено] не было. Действительно, за рулем KIA была я, и, к сожалению огромному, произошло ДТП, после которого пока еще прихожу в себя», — прокомментировала Милана происшествие корреспонденту агентства в ходе переписки в социальной сети «ВКонтакте». Девушка добавила, что ее машина была исправна и она двигалась на зеленый сигнал светофора. Милана уже чувствует себя лучше, но испытывает стресс от произошедшего. ДТП в Салехарде произошло 30 января. На перекрестке улиц Ямальской и Матросова столкнулся автомобиль для перевозки конвоируемых и KIA. Источники сообщили агентству, что в иномарке была помощник судьи суда ЯНАО, которая единственная пострадала в этом происшествии.

Помощник судьи Милана М., пострадавшая в ДТП со спецавтомобилем в Салехарде (ЯНАО), утверждает, что автозак ехал без сирены. Об этом она лично рассказала URA.RU. «Да, звукового спецсигнала [у автомобиля для перевозки конвоируемых включено] не было. Действительно, за рулем KIA была я, и, к сожалению огромному, произошло ДТП, после которого пока еще прихожу в себя», — прокомментировала Милана происшествие корреспонденту агентства в ходе переписки в социальной сети «ВКонтакте». Девушка добавила, что ее машина была исправна и она двигалась на зеленый сигнал светофора. Милана уже чувствует себя лучше, но испытывает стресс от произошедшего. ДТП в Салехарде произошло 30 января. На перекрестке улиц Ямальской и Матросова столкнулся автомобиль для перевозки конвоируемых и KIA. Источники сообщили агентству, что в иномарке была помощник судьи суда ЯНАО, которая единственная пострадала в этом происшествии.