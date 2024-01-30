30 января 2024

Помощник судьи из ЯНАО, попавшая в ДТП, утверждает что автозак ехал без сирены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание думы в администрации. Нижневартовск, чиновница, рука, микрофон
Пострадавшая в ДТП девушка сообщила, что сирена у спецмашины была отключена Фото:

Помощник судьи Милана М., пострадавшая в ДТП со спецавтомобилем в Салехарде (ЯНАО), утверждает, что автозак ехал без сирены. Об этом она лично рассказала URA.RU.

«Да, звукового спецсигнала [у автомобиля для перевозки конвоируемых включено] не было. Действительно, за рулем KIA была я, и, к сожалению огромному, произошло ДТП, после которого пока еще прихожу в себя», — прокомментировала Милана происшествие корреспонденту агентства в ходе переписки в социальной сети «ВКонтакте».

Девушка добавила, что ее машина была исправна и она двигалась на зеленый сигнал светофора. Милана уже чувствует себя лучше, но испытывает стресс от произошедшего.

ДТП в Салехарде произошло 30 января. На перекрестке улиц Ямальской и Матросова столкнулся автомобиль для перевозки конвоируемых и KIA. Источники сообщили агентству, что в иномарке была помощник судьи суда ЯНАО, которая единственная пострадала в этом происшествии.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Помощник судьи Милана М., пострадавшая в ДТП со спецавтомобилем в Салехарде (ЯНАО), утверждает, что автозак ехал без сирены. Об этом она лично рассказала URA.RU. «Да, звукового спецсигнала [у автомобиля для перевозки конвоируемых включено] не было. Действительно, за рулем KIA была я, и, к сожалению огромному, произошло ДТП, после которого пока еще прихожу в себя», — прокомментировала Милана происшествие корреспонденту агентства в ходе переписки в социальной сети «ВКонтакте». Девушка добавила, что ее машина была исправна и она двигалась на зеленый сигнал светофора. Милана уже чувствует себя лучше, но испытывает стресс от произошедшего. ДТП в Салехарде произошло 30 января. На перекрестке улиц Ямальской и Матросова столкнулся автомобиль для перевозки конвоируемых и KIA. Источники сообщили агентству, что в иномарке была помощник судьи суда ЯНАО, которая единственная пострадала в этом происшествии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...