Ученики из ХМАО рискнули жизнью, чтобы спасти умирающего на передовой учителя. Видео

01 февраля 2024 в 02:06 Размер текста - 17 +

Военный из ХМАО во время боевого задания получил ранение на передовой (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший учитель школы ХМАО, который стал военный, был спасен во время ранения своими бывшими учениками. Об этом сообщили в telegram-канале «ЮграСолдату». «Когда боец из Ханты-Мансийского района с позывным „Сайгак“ получил ранение на передовой, первую помощь ему оказали его же ученики. Те ребята, которых он когда-то обучал, работая в школе», — написали в telegram-канале «ЮграСолдату». Рискуя собой, парни смогли вывезти своего бывшего учителя, который мог не выжить самостоятельно. Он очень был благодарен им за помощь. «Я бы сам не дошел. Это очень дорогого стоит», — говорит военный из Югры.

Бывший учитель школы ХМАО, который стал военный, был спасен во время ранения своими бывшими учениками. Об этом сообщили в telegram-канале «ЮграСолдату». «Когда боец из Ханты-Мансийского района с позывным „Сайгак“ получил ранение на передовой, первую помощь ему оказали его же ученики. Те ребята, которых он когда-то обучал, работая в школе», — написали в telegram-канале «ЮграСолдату». Рискуя собой, парни смогли вывезти своего бывшего учителя, который мог не выжить самостоятельно. Он очень был благодарен им за помощь. «Я бы сам не дошел. Это очень дорогого стоит», — говорит военный из Югры.