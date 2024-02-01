Челябинские власти заявили о стопроцентной обеспеченности местами в садиках

01 февраля 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

В Челябинской области продолжают вводить в эксплуатацию новые детсады Фото: Размик Закарян © URA.RU Все дети Челябинской области, стоящие в очереди на получение мест в детских садах, получат путевки. Об этом заявила первый замгубернатора региона Ирина Гехт. «В информационной системе оформлены заявки на получение 21 355 мест на детей от двух месяцев до семи лет включительно. Сюда входят все дети, которые будут зачислены в садики с мая 2024 года, а также в последующие года. Иначе говоря, на сегодняшний день обеспеченность местами в детсадах стопроцентная», — уточнила Гехт. По словам Гехт, в 2024 году в регионе будут работать 1091 детских садов, в которых смогут обучаться 182 190 детей. Работа по открытию новых садиков продолжится в рамках госпрограммы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области». Так, в 2023 году было построено семь дошкольных учреждений на 1280 мест и приобретено четыре здания для 767 детей в Копейске, Челябинске, Магнитогорске, селе Аргаяш, поселке Западный и деревне Малиновка. «В текущем году планируем выкупить два объекта и построить четыре детсада суммарно на 1238 мест. Новые дошкольные места появятся в селе Кулуево Аргаяшского района, Челябинске, Копейске, поселках Пригородный и Терема Сосновского района, — добавила Гехт.

Все дети Челябинской области, стоящие в очереди на получение мест в детских садах, получат путевки. Об этом заявила первый замгубернатора региона Ирина Гехт. «В информационной системе оформлены заявки на получение 21 355 мест на детей от двух месяцев до семи лет включительно. Сюда входят все дети, которые будут зачислены в садики с мая 2024 года, а также в последующие года. Иначе говоря, на сегодняшний день обеспеченность местами в детсадах стопроцентная», — уточнила Гехт. По словам Гехт, в 2024 году в регионе будут работать 1091 детских садов, в которых смогут обучаться 182 190 детей. Работа по открытию новых садиков продолжится в рамках госпрограммы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области». Так, в 2023 году было построено семь дошкольных учреждений на 1280 мест и приобретено четыре здания для 767 детей в Копейске, Челябинске, Магнитогорске, селе Аргаяш, поселке Западный и деревне Малиновка. «В текущем году планируем выкупить два объекта и построить четыре детсада суммарно на 1238 мест. Новые дошкольные места появятся в селе Кулуево Аргаяшского района, Челябинске, Копейске, поселках Пригородный и Терема Сосновского района, — добавила Гехт.