Общество Образование Мэрия выкупила здание нового детского сада на северо-западе Челябинска Мэрия выкупила здание детсада на 206 мест на северо-западе Челябинска 12 января 2024 в 12:06 Размер текста - 17 + Новый детский сад на 206 мест выкуплен мэрией Челябинска у застройщика «Икар» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска выкупила здание нового детского сада на Краснопольском проспекте на 206 мест. Об этом на аппаратном совещании 12 декабря мэру Наталье Котовой рассказала вице-мэр Надежда Рыльская. «Мэрия Челябинска выкупила здание под детский сад на 206 мест на Краснопольском проспекте, право муниципальной собственности на данный объект зарегистрировано. На данный момент готовятся все необходимые документы для закрепления детского учреждения на праве оперативного управления за детским садом №47», — сообщила Рыльская. Ранее компания «Специализированный Застройщик «ИКАР» приступила к строительству нового микрорайона на северо-западе Челябинска. Рядом с новым районом в границах Краснопольского проспекта и улицы Профессора Благих девелопером строятся десятиэтажные высотки площадью 41 тысяча 57 квадратных метров, также был построен детский сад, который был выкуплен в муниципальную собственность. Мэрия Челябинска выкупила здание нового детского сада на Краснопольском проспекте на 206 мест. Об этом на аппаратном совещании 12 декабря мэру Наталье Котовой рассказала вице-мэр Надежда Рыльская. «Мэрия Челябинска выкупила здание под детский сад на 206 мест на Краснопольском проспекте, право муниципальной собственности на данный объект зарегистрировано. На данный момент готовятся все необходимые документы для закрепления детского учреждения на праве оперативного управления за детским садом №47», — сообщила Рыльская. Ранее компания «Специализированный Застройщик «ИКАР» приступила к строительству нового микрорайона на северо-западе Челябинска. Рядом с новым районом в границах Краснопольского проспекта и улицы Профессора Благих девелопером строятся десятиэтажные высотки площадью 41 тысяча 57 квадратных метров, также был построен детский сад, который был выкуплен в муниципальную собственность. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям