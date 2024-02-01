01 февраля 2024

В ЯНАО мэр продолжил формирование команды. Фото

Глава Губкинского Бандурко назначил нового заместителя
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, ноутбук, дума, заседание, руки, Принятие закона
Зам главы Губкинского по соцвопросам стала Клара Перфильева Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В Губкинском (ЯНАО) на должность заместителя главы города по социальным вопросам была назначена Клара Перфильева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«На должность заместителя главы администрации города по социальным вопросам назначена Клара Сергеевна Перфильева. Свою трудовую деятельность начала специалистом управления по труду и социальной защите населения», — сообщает пресс-служба администрации Губкинского в официальном telegram-канале.

Перфильева живет в Губкинском с 2000 года, свою трудовую деятельность начала в должности специалиста по труду и социальной защите населения. В 2020 году возглавила это управление.

Мэр Губкинского Андрей Бандурко начал формирование новой команды после отставки прежних заместителей. В ноябре 2023 года на пост первого заместителя главы был назначен Михаил Гурин. На сегодняшний день только одна ставка остается вакантной — зама по строительству.

Клара Перфильева стала замом главы Губкинского по соцвопросам
Клара Перфильева стала замом главы Губкинского по соцвопросам
Фото:

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В Губкинском (ЯНАО) на должность заместителя главы города по социальным вопросам была назначена Клара Перфильева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «На должность заместителя главы администрации города по социальным вопросам назначена Клара Сергеевна Перфильева. Свою трудовую деятельность начала специалистом управления по труду и социальной защите населения», — сообщает пресс-служба администрации Губкинского в официальном telegram-канале. Перфильева живет в Губкинском с 2000 года, свою трудовую деятельность начала в должности специалиста по труду и социальной защите населения. В 2020 году возглавила это управление. Мэр Губкинского Андрей Бандурко начал формирование новой команды после отставки прежних заместителей. В ноябре 2023 года на пост первого заместителя главы был назначен Михаил Гурин. На сегодняшний день только одна ставка остается вакантной — зама по строительству.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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