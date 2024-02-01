В Губкинском (ЯНАО) на должность заместителя главы города по социальным вопросам была назначена Клара Перфильева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«На должность заместителя главы администрации города по социальным вопросам назначена Клара Сергеевна Перфильева. Свою трудовую деятельность начала специалистом управления по труду и социальной защите населения», — сообщает пресс-служба администрации Губкинского в официальном telegram-канале.
Перфильева живет в Губкинском с 2000 года, свою трудовую деятельность начала в должности специалиста по труду и социальной защите населения. В 2020 году возглавила это управление.
Мэр Губкинского Андрей Бандурко начал формирование новой команды после отставки прежних заместителей. В ноябре 2023 года на пост первого заместителя главы был назначен Михаил Гурин. На сегодняшний день только одна ставка остается вакантной — зама по строительству.
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