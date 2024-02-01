В ЯНАО мэр продолжил формирование команды. Фото

Глава Губкинского Бандурко назначил нового заместителя

02 февраля 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Зам главы Губкинского по соцвопросам стала Клара Перфильева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО В Губкинском (ЯНАО) на должность заместителя главы города по социальным вопросам была назначена Клара Перфильева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «На должность заместителя главы администрации города по социальным вопросам назначена Клара Сергеевна Перфильева. Свою трудовую деятельность начала специалистом управления по труду и социальной защите населения», — сообщает пресс-служба администрации Губкинского в официальном telegram-канале. Перфильева живет в Губкинском с 2000 года, свою трудовую деятельность начала в должности специалиста по труду и социальной защите населения. В 2020 году возглавила это управление. Мэр Губкинского Андрей Бандурко начал формирование новой команды после отставки прежних заместителей. В ноябре 2023 года на пост первого заместителя главы был назначен Михаил Гурин. На сегодняшний день только одна ставка остается вакантной — зама по строительству. Клара Перфильева стала замом главы Губкинского по соцвопросам Фото: пресс-служба мэрии Губкинского — https://t.me/gubadm89/9178

В Губкинском (ЯНАО) на должность заместителя главы города по социальным вопросам была назначена Клара Перфильева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «На должность заместителя главы администрации города по социальным вопросам назначена Клара Сергеевна Перфильева. Свою трудовую деятельность начала специалистом управления по труду и социальной защите населения», — сообщает пресс-служба администрации Губкинского в официальном telegram-канале. Перфильева живет в Губкинском с 2000 года, свою трудовую деятельность начала в должности специалиста по труду и социальной защите населения. В 2020 году возглавила это управление. Мэр Губкинского Андрей Бандурко начал формирование новой команды после отставки прежних заместителей. В ноябре 2023 года на пост первого заместителя главы был назначен Михаил Гурин. На сегодняшний день только одна ставка остается вакантной — зама по строительству.