Житель ХМАО 40 лет не может получить паспорт, потому что отказывается подтверждать личность

Вартовчанин 40 лет живет без паспорта
Житель Нижневартовска 40 лет не может получить паспорт, потому что отказывается проходить процедуру подтверждения личности. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа.
«Чтобы получить паспорт, нужно пройти процедуру установления личности. Его отправили на эту процедуру, но он отказался заполнять документы. Предположительно, ему может требоваться помощь медиков из-за особенностей психического здоровья», — рассказал источник.
В пресс-службе полиции ХМАО журналисту агентства подтвердили, что подобный случай в практике силовиков есть. Однако подробности и состояние здоровья нижневартовца раскрывать отказались.
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