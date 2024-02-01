01 февраля 2024

Житель ХМАО 40 лет не может получить паспорт, потому что отказывается подтверждать личность

Житель Нижневартовска 40 лет живет без паспорта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, паспорт, загранпаспорт
Вартовчанин 40 лет живет без паспорта Фото:

Житель Нижневартовска 40 лет не может получить паспорт, потому что отказывается проходить процедуру подтверждения личности. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа.

«Чтобы получить паспорт, нужно пройти процедуру установления личности. Его отправили на эту процедуру, но он отказался заполнять документы. Предположительно, ему может требоваться помощь медиков из-за особенностей психического здоровья», — рассказал источник.

В пресс-службе полиции ХМАО журналисту агентства подтвердили, что подобный случай в практике силовиков есть. Однако подробности и состояние здоровья нижневартовца раскрывать отказались.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Нижневартовска 40 лет не может получить паспорт, потому что отказывается проходить процедуру подтверждения личности. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «Чтобы получить паспорт, нужно пройти процедуру установления личности. Его отправили на эту процедуру, но он отказался заполнять документы. Предположительно, ему может требоваться помощь медиков из-за особенностей психического здоровья», — рассказал источник. В пресс-службе полиции ХМАО журналисту агентства подтвердили, что подобный случай в практике силовиков есть. Однако подробности и состояние здоровья нижневартовца раскрывать отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...