Финляндия примет участие в мероприятиях обороны НАТО в Балтийском море

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Армия Финляндии будет участвовать мероприятиях НАТО Фото:

Финляндия намерена принять участие в мероприятиях НАТО по коллективной обороне в 2024 году. Государство, в частности, будет помогать альянсу в разминировании Балтийского моря, сообщил финский министр обороны Антти Хяккянен.

«В 2024 году Финляндия будет участвовать в миссиях НАТО по коллективной обороне в мирное время с одним военно-морским кораблем и эскадрильей ВВС до восьми истребителей», — заявил Антти Хяккянен. Его слова приведены на сайте оборонного ведомства страны.

Уточняется, что ВМФ Финляндии будет участвовать в противоминных мероприятиях в Балтийском море. Финские ВВС займутся противовоздушной обороной НАТО в Румынии, Болгарии и акватории Черного моря.

Ранее сообщалось о планах НАТО провести масштабные учения в 2024 году. В ходе мероприятий альянс намерен имитировать начало третьей мировой войны, пишет RT.

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Финляндия намерена принять участие в мероприятиях НАТО по коллективной обороне в 2024 году. Государство, в частности, будет помогать альянсу в разминировании Балтийского моря, сообщил финский министр обороны Антти Хяккянен. «В 2024 году Финляндия будет участвовать в миссиях НАТО по коллективной обороне в мирное время с одним военно-морским кораблем и эскадрильей ВВС до восьми истребителей», — заявил Антти Хяккянен. Его слова приведены на сайте оборонного ведомства страны. Уточняется, что ВМФ Финляндии будет участвовать в противоминных мероприятиях в Балтийском море. Финские ВВС займутся противовоздушной обороной НАТО в Румынии, Болгарии и акватории Черного моря. Ранее сообщалось о планах НАТО провести масштабные учения в 2024 году. В ходе мероприятий альянс намерен имитировать начало третьей мировой войны, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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