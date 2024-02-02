Финляндия примет участие в мероприятиях обороны НАТО в Балтийском море

Финляндия намерена принять участие в мероприятиях НАТО по коллективной обороне в 2024 году. Государство, в частности, будет помогать альянсу в разминировании Балтийского моря, сообщил финский министр обороны Антти Хяккянен.
«В 2024 году Финляндия будет участвовать в миссиях НАТО по коллективной обороне в мирное время с одним военно-морским кораблем и эскадрильей ВВС до восьми истребителей», —
Уточняется, что ВМФ Финляндии будет участвовать в противоминных мероприятиях в Балтийском море. Финские ВВС займутся противовоздушной обороной НАТО в Румынии, Болгарии и акватории Черного моря.
Ранее сообщалось о планах НАТО провести масштабные учения в 2024 году. В ходе мероприятий альянс намерен имитировать начало третьей мировой войны, пишет RT.
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