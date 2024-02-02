Предприятия ЯНАО, работающие для нефтяников ХМАО, наращивают мощности

Нефтесервисные предприятия ЯНАО наращивают мощности, невзирая на санкции

02 февраля 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

Ноябрьские предприятия усиливают производственные мощности Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Ноябрьске (ЯНАО) нефтесервисные предприятия не только не страдают от западных санкций, но и наращивают свои мощности. Заводы работают на нужды нефтяников Ямала и ХМАО, сообщил глава администрации города Алексей Романов. «Наши нефтесервисные предприятия, несмотря на санкции, не просто успешно работают, но и расширяют свои мощности. Изготовлением нефегазового оборудования теперь занимаются специалисты компании „ВТ ОИЛ ТУЛС“. Постройка нового цеха и его оснащение дали возможность расширить производство и создать новые рабочие места», — написал Алексей Романов в своем telegram-канале. Компания «Нафтагаз — сервис», занимающаяся изготовлением бурильных труб теперь имеет мощности для ремонта оборудования, благодаря чему на предприятии появилось 36 новых рабочих мест. На территории химического завода НГ «Кемикалз», на котором производятся соединения для гидроразрыва пластов, построен новый склад. Страны ЕС и США ввели санкции против России, чтобы нанести удар по экономике страны. Несмотря на санкционное давление, российская экономика успешно справляется с внешними вызовами.

В Ноябрьске (ЯНАО) нефтесервисные предприятия не только не страдают от западных санкций, но и наращивают свои мощности. Заводы работают на нужды нефтяников Ямала и ХМАО, сообщил глава администрации города Алексей Романов. «Наши нефтесервисные предприятия, несмотря на санкции, не просто успешно работают, но и расширяют свои мощности. Изготовлением нефегазового оборудования теперь занимаются специалисты компании „ВТ ОИЛ ТУЛС“. Постройка нового цеха и его оснащение дали возможность расширить производство и создать новые рабочие места», — написал Алексей Романов в своем telegram-канале. Компания «Нафтагаз — сервис», занимающаяся изготовлением бурильных труб теперь имеет мощности для ремонта оборудования, благодаря чему на предприятии появилось 36 новых рабочих мест. На территории химического завода НГ «Кемикалз», на котором производятся соединения для гидроразрыва пластов, построен новый склад. Страны ЕС и США ввели санкции против России, чтобы нанести удар по экономике страны. Несмотря на санкционное давление, российская экономика успешно справляется с внешними вызовами.