Мишустин подписал распоряжение о создании военного центра в пермском Политехе

В Перми на базе политехнического университета (ПНИПУ) откроется военный центр, где будут готовить сержантов и солдат запаса Воздушно-космических сил РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Распоряжение правительства РФ. Создать Военный учебный центр (ВУЦ) при ФГАОУ ВО „ПНИПУ“», — указано в распоряжении.
ВУЦ является совместным проектов Миннауки и Минобороны России. Набор студентов будет проводиться в апреле—июне и октябре—декабре. В правительстве Прикамья отмечали, что подать заявку для участия в конкурсном отборе могут студенты-очники. Обучать будущих военных начнут с февраля 2025 года. Военная подготовка будет проходить параллельно обучению по основной образовательной программе.
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