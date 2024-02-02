Мишустин подписал распоряжение о создании военного центра в пермском Политехе

03 февраля 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

Учебный центр будет открыт в сентябре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми на базе политехнического университета (ПНИПУ) откроется военный центр, где будут готовить сержантов и солдат запаса Воздушно-космических сил РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации. «Распоряжение правительства РФ. Создать Военный учебный центр (ВУЦ) при ФГАОУ ВО „ПНИПУ“», — указано в распоряжении. ВУЦ является совместным проектов Миннауки и Минобороны России. Набор студентов будет проводиться в апреле—июне и октябре—декабре. В правительстве Прикамья отмечали, что подать заявку для участия в конкурсном отборе могут студенты-очники. Обучать будущих военных начнут с февраля 2025 года. Военная подготовка будет проходить параллельно обучению по основной образовательной программе.

В Перми на базе политехнического университета (ПНИПУ) откроется военный центр, где будут готовить сержантов и солдат запаса Воздушно-космических сил РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации. «Распоряжение правительства РФ. Создать Военный учебный центр (ВУЦ) при ФГАОУ ВО „ПНИПУ“», — указано в распоряжении. ВУЦ является совместным проектов Миннауки и Минобороны России. Набор студентов будет проводиться в апреле—июне и октябре—декабре. В правительстве Прикамья отмечали, что подать заявку для участия в конкурсном отборе могут студенты-очники. Обучать будущих военных начнут с февраля 2025 года. Военная подготовка будет проходить параллельно обучению по основной образовательной программе.