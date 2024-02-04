Челябинец представил шефам Ивлеву и Агзамову свое блюдо. Фото

Челябинец стал участником кастинга «Битвы Шефов»

05 февраля 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Южноуралец принес на кастинг к Ивлеву (на фото) и Агзамову курицу «карри» Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Южноуральска Челябинской области представил свое блюдо на кастинге шоу «Битва шефов» с участием поваров Константина Ивлева и Рената Агзамова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!». «В числе участников кастинга оказался 24-летний Дмитрий Арнаутов из Южноуральска», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Выпуск выйдет на экраны вечером 5 февраля. Южноуралец принес на шоу курицу, приготовленную по индийскому рецепту «карри». В конце января в шоу прошел другой челябинец — Владислав Белишко. На кастинге он представил свиные медальоны в беконе с овощами-гриль. Дмитрий Арнаутов пришел на кастинг с курицей «карри» фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»

Житель Южноуральска Челябинской области представил свое блюдо на кастинге шоу «Битва шефов» с участием поваров Константина Ивлева и Рената Агзамова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!». «В числе участников кастинга оказался 24-летний Дмитрий Арнаутов из Южноуральска», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Выпуск выйдет на экраны вечером 5 февраля. Южноуралец принес на шоу курицу, приготовленную по индийскому рецепту «карри». В конце января в шоу прошел другой челябинец — Владислав Белишко. На кастинге он представил свиные медальоны в беконе с овощами-гриль.