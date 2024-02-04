Южноуралец принес на кастинг к Ивлеву (на фото) и Агзамову курицу «карри»
Житель Южноуральска Челябинской области представил свое блюдо на кастинге шоу «Битва шефов» с участием поваров Константина Ивлева и Рената Агзамова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».
«В числе участников кастинга оказался 24-летний Дмитрий Арнаутов из Южноуральска», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Выпуск выйдет на экраны вечером 5 февраля.
Южноуралец принес на шоу курицу, приготовленную по индийскому рецепту «карри». В конце января в шоу прошел другой челябинец — Владислав Белишко. На кастинге он представил свиные медальоны в беконе с овощами-гриль.
Дмитрий Арнаутов пришел на кастинг с курицей «карри»
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