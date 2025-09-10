Чиновники из Катав-Ивановска попали под следствие из-за опасного для жизни дома

Чиновники администрации Катав-Ивановска (Челябинская область) попали под «уголовку» из-за ввода в эксплуатацию опасного для проживания многоквартирного дома. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, о нарушениях местные рассказали прокурору области Игорю Донгаузеру на личном приеме. В пресс-службе СКР по региону отметили, что по факту случившегося возбуждено и расследуется дело о халатности.
«Жители многоквартирного дома № 1 по ул. Ленина в Катав-Ивановске обратились на личный прием к прокурору Челябинской области по вопросу отсутствия горячего водоснабжения и возможном отсутствии отопления в зимний период в связи с ненадлежащей эксплуатацией котельного оборудования. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
В пресс-службе СКР по региону добавили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По делу запрошена необходимая документация, проведены выборочные осмотры квартир жильцов дома, осуществляются допросы граждан и должностных лиц, проводятся иные следственные и процессуальные действия.
«По версии следствия, в период с 6 ноября 2024 года по настоящее время неустановленные должностные лица администрации ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности. А именно — ввели в эксплуатацию многоквартирный дом и переселили в него граждан без заключения со специализированной ресурсоснабжающей организацией договора на обеспечение теплоснабжением и горячим водоснабжением жилого дома. Тем самым существенно нарушили права и законные интересы граждан, вынужденных проживать в опасных для их жизни и здоровья условиях», — отметили в пресс-службе ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!