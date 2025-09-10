В Челябинской области резко снизились цены на новые кроссоверы

В Челябинской области с начала 2025 года авто марки GAC подешевели на 32%, автомобили OMODA упали в цене на 8,9%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Авто».
«За год средняя цена на новые внедорожники достигла 2 980 000 рублей. При этом с начала 2025 года кроссоверы некоторых марок стали заметно доступнее. Например, авто GAC подешевели на 32,2%, OMODA — на 8,9%, Chery — на 5,4%, JAECOO — на 4,1%, EXEED — на 3,7%», — сообщили в пресс-службе.
Руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Артем Хомутинников отметил, что сейчас в Челябинске дилеры пытаются продать автомобили с помощью скидок и спецпредложений. У покупателей широкий выбор авто и цены стали ниже.
Снижение средней цены во многом связано с изменением структуры рынка: чем больше в продаже бюджетных моделей, тем сильнее снижается цена конкретной марки.
