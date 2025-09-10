В Челябинской области резко снизились цены на новые кроссоверы

В Челябинской области новые кроссоверы GAC подешевели на 32%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В среднем новые кроссоверы в регионе стоят 2 980 000 рублей
В среднем новые кроссоверы в регионе стоят 2 980 000 рублей Фото:

В Челябинской области с начала 2025 года авто марки GAC подешевели на 32%, автомобили OMODA упали в цене на 8,9%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

«За год средняя цена на новые внедорожники достигла 2 980 000 рублей. При этом с начала 2025 года кроссоверы некоторых марок стали заметно доступнее. Например, авто GAC подешевели на 32,2%, OMODA — на 8,9%, Chery — на 5,4%, JAECOO — на 4,1%, EXEED — на 3,7%», — сообщили в пресс-службе.

Руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Артем Хомутинников отметил, что сейчас в Челябинске дилеры пытаются продать автомобили с помощью скидок и спецпредложений. У покупателей широкий выбор авто и цены стали ниже.

Снижение средней цены во многом связано с изменением структуры рынка: чем больше в продаже бюджетных моделей, тем сильнее снижается цена конкретной марки. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области с начала 2025 года авто марки GAC подешевели на 32%, автомобили OMODA упали в цене на 8,9%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Авто». «За год средняя цена на новые внедорожники достигла 2 980 000 рублей. При этом с начала 2025 года кроссоверы некоторых марок стали заметно доступнее. Например, авто GAC подешевели на 32,2%, OMODA — на 8,9%, Chery — на 5,4%, JAECOO — на 4,1%, EXEED — на 3,7%», — сообщили в пресс-службе. Руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Артем Хомутинников отметил, что сейчас в Челябинске дилеры пытаются продать автомобили с помощью скидок и спецпредложений. У покупателей широкий выбор авто и цены стали ниже. Снижение средней цены во многом связано с изменением структуры рынка: чем больше в продаже бюджетных моделей, тем сильнее снижается цена конкретной марки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...