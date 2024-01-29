29 января 2024

Челябинец стал участником «Битвы Шефов» с Ивлевым и Агзамовым. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Константином Ивлевым в ресторане Le Bourg 1905. Екатеринбург, ивлев константин
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Житель Челябинска Владислав Белишко прошел в шоу «Битва шефов» на «Пятнице!». Мужчина работает остеопатом и свободное время посвящает кулинарному искусству. Об участнике агентству URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала.

«В числе участников оказался 27-летний Владислав Белишко из Челябинска. Владислав по специальности остеопат. На кастинг в шоу мужчина принес свиные медальоны в беконе с овощами гриль», — сообщили агентству в пресс-службе.

Шефы Константин Ивлев и Ренат Агзамов похвалили умение конкурсанта работать с мясом. Тем не менее повара отметили и недочеты. По итогам кастинга Белишко прошел в шоу и во время битвы будет работать в команде Агзамова.

Челябинец прошел отбор в шоу «Битва шефов» на «Пятнице!»
Челябинец прошел отбор в шоу «Битва шефов» на «Пятнице!»

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Житель Челябинска Владислав Белишко прошел в шоу «Битва шефов» на «Пятнице!». Мужчина работает остеопатом и свободное время посвящает кулинарному искусству. Об участнике агентству URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала. «В числе участников оказался 27-летний Владислав Белишко из Челябинска. Владислав по специальности остеопат. На кастинг в шоу мужчина принес свиные медальоны в беконе с овощами гриль», — сообщили агентству в пресс-службе. Шефы Константин Ивлев и Ренат Агзамов похвалили умение конкурсанта работать с мясом. Тем не менее повара отметили и недочеты. По итогам кастинга Белишко прошел в шоу и во время битвы будет работать в команде Агзамова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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