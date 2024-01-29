Житель Челябинска Владислав Белишко прошел в шоу «Битва шефов» на «Пятнице!». Мужчина работает остеопатом и свободное время посвящает кулинарному искусству. Об участнике агентству URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала.
«В числе участников оказался 27-летний Владислав Белишко из Челябинска. Владислав по специальности остеопат. На кастинг в шоу мужчина принес свиные медальоны в беконе с овощами гриль», — сообщили агентству в пресс-службе.
Шефы Константин Ивлев и Ренат Агзамов похвалили умение конкурсанта работать с мясом. Тем не менее повара отметили и недочеты. По итогам кастинга Белишко прошел в шоу и во время битвы будет работать в команде Агзамова.
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