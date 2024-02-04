04 февраля 2024
03 февраля 2024

Рыбак-блогер из ХМАО поймал окуня-альбиноса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Большой Кисегач и рыбалка. Челябинск, рыба, зима, зимняя рыбалка, окунь, рыбалка
Окунь-альбинос, которого поймали рыбаки в Нижневартовске, оказался без полосок

Рыболов-блогер из Нижневартовска Сергей Соловьев, известный своим стриминговым каналом «SOLOVEY РАЗБОЙНИК», поймал с другом окуня-альбиноса. Рыба получила такое название из-за слабо выраженных полосок на теле, что не характерно для стандартных окуней.

«Поймали окуня-альбиноса без единой полоски», — подписал фото с уловом автор группы «Охота и рыбалка. ХМАО-Югра» во «Вконтакте». Подписчики предположили в комментариях, что аномалия могла произойти из-за нехватки кислорода в воде.

Рыбак также похвастался черными окунями, которых выловил на блесну таежном озере в Нижневартовске. «Черные, ну надо же, такие! За то вкусные», — говорит он на видео в своем блоге.

Необычным уловом похвалился и житель Тюмени, который поймал царь-окуня в селе Болчары ХМАО. Вес трофея составил более полутора килограмм.

Рыбаки из Нижневартовска поймали окуня-альбиноса
Рыбаки из Нижневартовска поймали окуня-альбиноса

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Рыболов-блогер из Нижневартовска Сергей Соловьев, известный своим стриминговым каналом «SOLOVEY РАЗБОЙНИК», поймал с другом окуня-альбиноса. Рыба получила такое название из-за слабо выраженных полосок на теле, что не характерно для стандартных окуней. «Поймали окуня-альбиноса без единой полоски», — подписал фото с уловом автор группы «Охота и рыбалка. ХМАО-Югра» во «Вконтакте». Подписчики предположили в комментариях, что аномалия могла произойти из-за нехватки кислорода в воде. Рыбак также похвастался черными окунями, которых выловил на блесну таежном озере в Нижневартовске. «Черные, ну надо же, такие! За то вкусные», — говорит он на видео в своем блоге. Необычным уловом похвалился и житель Тюмени, который поймал царь-окуня в селе Болчары ХМАО. Вес трофея составил более полутора килограмм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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