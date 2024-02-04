Рыболов-блогер из Нижневартовска Сергей Соловьев, известный своим стриминговым каналом «SOLOVEY РАЗБОЙНИК», поймал с другом окуня-альбиноса. Рыба получила такое название из-за слабо выраженных полосок на теле, что не характерно для стандартных окуней.
«Поймали окуня-альбиноса без единой полоски», — подписал фото с уловом автор группы «Охота и рыбалка. ХМАО-Югра» во «Вконтакте». Подписчики предположили в комментариях, что аномалия могла произойти из-за нехватки кислорода в воде.
Рыбак также похвастался черными окунями, которых выловил на блесну таежном озере в Нижневартовске. «Черные, ну надо же, такие! За то вкусные», — говорит он на видео в своем блоге.
Необычным уловом похвалился и житель Тюмени, который поймал царь-окуня в селе Болчары ХМАО. Вес трофея составил более полутора килограмм.
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