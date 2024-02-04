04 февраля 2024
03 февраля 2024

В ЯНАО после драки мужчина решил добить лежачего соперника ножом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, происшествие, дежурная часть, ппс, полиция, 02, 112
В Приуральском районе мужчина был задержан полицией за попытку убийства собутыльника Фото:

В Приуральском районе ЯНАО во время застолья двое мужчин решили померяться силами и подрались, после чего победитель решил заколоть поверженного соперника. Видео со следственного эксперимента опубликовала пресс-служба окружного СУ СКР.

«В селе Аксарка Приуральского района 29-летний житель Ямальского района, вступил в конфликт с одним из мужчин. Дерущихся разняли, однако обвиняемый, вооружившись на кухне ножом, вернулся в комнату и нанес лежащему мужчине не менее трех ударов в область спины», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

Происшествие произошло 27 января. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе и путем проведения следственного эксперимента. Подозреваемый в покушении на убийство взят под стражу.

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В Приуральском районе ЯНАО во время застолья двое мужчин решили померяться силами и подрались, после чего победитель решил заколоть поверженного соперника. Видео со следственного эксперимента опубликовала пресс-служба окружного СУ СКР. «В селе Аксарка Приуральского района 29-летний житель Ямальского района, вступил в конфликт с одним из мужчин. Дерущихся разняли, однако обвиняемый, вооружившись на кухне ножом, вернулся в комнату и нанес лежащему мужчине не менее трех ударов в область спины», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Происшествие произошло 27 января. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе и путем проведения следственного эксперимента. Подозреваемый в покушении на убийство взят под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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