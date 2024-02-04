В Приуральском районе ЯНАО во время застолья двое мужчин решили померяться силами и подрались, после чего победитель решил заколоть поверженного соперника. Видео со следственного эксперимента опубликовала пресс-служба окружного СУ СКР.
«В селе Аксарка Приуральского района 29-летний житель Ямальского района, вступил в конфликт с одним из мужчин. Дерущихся разняли, однако обвиняемый, вооружившись на кухне ножом, вернулся в комнату и нанес лежащему мужчине не менее трех ударов в область спины», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.
Происшествие произошло 27 января. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе и путем проведения следственного эксперимента. Подозреваемый в покушении на убийство взят под стражу.
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