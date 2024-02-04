В ЯНАО после драки мужчина решил добить лежачего соперника ножом. Видео

05 февраля 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

В Приуральском районе мужчина был задержан полицией за попытку убийства собутыльника Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Приуральском районе ЯНАО во время застолья двое мужчин решили померяться силами и подрались, после чего победитель решил заколоть поверженного соперника. Видео со следственного эксперимента опубликовала пресс-служба окружного СУ СКР. «В селе Аксарка Приуральского района 29-летний житель Ямальского района, вступил в конфликт с одним из мужчин. Дерущихся разняли, однако обвиняемый, вооружившись на кухне ножом, вернулся в комнату и нанес лежащему мужчине не менее трех ударов в область спины», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Происшествие произошло 27 января. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе и путем проведения следственного эксперимента. Подозреваемый в покушении на убийство взят под стражу.

В Приуральском районе ЯНАО во время застолья двое мужчин решили померяться силами и подрались, после чего победитель решил заколоть поверженного соперника. Видео со следственного эксперимента опубликовала пресс-служба окружного СУ СКР. «В селе Аксарка Приуральского района 29-летний житель Ямальского района, вступил в конфликт с одним из мужчин. Дерущихся разняли, однако обвиняемый, вооружившись на кухне ножом, вернулся в комнату и нанес лежащему мужчине не менее трех ударов в область спины», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Происшествие произошло 27 января. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе и путем проведения следственного эксперимента. Подозреваемый в покушении на убийство взят под стражу.