Полпреду Комарову доложили о проблеме, которую важно учитывать на выборах президента

Пермские власти в дни выборов президента ждут фейки о ЧП на участках

05 февраля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

На выборах президента ждут звонков с угрозами в УИКи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Одним из главных рисков в ходе голосования на выборах президента РФ 15—17 марта пермские власти считают появление фейков о минировании или других ЧП на участках. Об этом, в том числе, доложили полпреду в ПФО Игорю Комарову, который 25 января провел в Перми совещание по выборам, рассказали несколько источников URA.RU в политэлитах региона. «Есть риск, что в дни голосования активизируются мошенники, которые будут плодить фейки о мнимых минированиях на УИК. По протоколу все равно должна пройти эвакуация, проверка. Это все занимает время. Силовики, которые были на совещании, заявили, что готовы к этой ситуации, они будут предотвращать такие истории всеми силами», — отметил источник. Другим риском считается наличие «остатков» навальнистов (сторонники Алексея Навального, признан экстремистом и террористом) среди наблюдателей от КПРФ. URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации губернатора и ПФО. На момент публикации ответы не были получены. Игорь Комаров был в Перми 25 января.

Одним из главных рисков в ходе голосования на выборах президента РФ 15—17 марта пермские власти считают появление фейков о минировании или других ЧП на участках. Об этом, в том числе, доложили полпреду в ПФО Игорю Комарову, который 25 января провел в Перми совещание по выборам, рассказали несколько источников URA.RU в политэлитах региона. «Есть риск, что в дни голосования активизируются мошенники, которые будут плодить фейки о мнимых минированиях на УИК. По протоколу все равно должна пройти эвакуация, проверка. Это все занимает время. Силовики, которые были на совещании, заявили, что готовы к этой ситуации, они будут предотвращать такие истории всеми силами», — отметил источник. Другим риском считается наличие «остатков» навальнистов (сторонники Алексея Навального, признан экстремистом и террористом) среди наблюдателей от КПРФ. URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации губернатора и ПФО. На момент публикации ответы не были получены. Игорь Комаров был в Перми 25 января.