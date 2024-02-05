Полпреду Комарову доложили о проблеме, которую важно учитывать на выборах президента

Одним из главных рисков в ходе голосования на выборах президента РФ 15—17 марта пермские власти считают появление фейков о минировании или других ЧП на участках. Об этом, в том числе, доложили полпреду в ПФО Игорю Комарову, который 25 января провел в Перми совещание по выборам, рассказали несколько источников URA.RU в политэлитах региона.
«Есть риск, что в дни голосования активизируются мошенники, которые будут плодить фейки о мнимых минированиях на УИК. По протоколу все равно должна пройти эвакуация, проверка. Это все занимает время. Силовики, которые были на совещании, заявили, что готовы к этой ситуации, они будут предотвращать такие истории всеми силами», — отметил источник.
Другим риском считается наличие «остатков» навальнистов (сторонники Алексея Навального, признан экстремистом и террористом) среди наблюдателей от КПРФ. URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации губернатора и ПФО. На момент публикации ответы не были получены. Игорь Комаров был в Перми 25 января.
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