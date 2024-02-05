Полпреду Комарову доложили о проблеме, которую важно учитывать на выборах президента

Пермские власти в дни выборов президента ждут фейки о ЧП на участках
© Служба новостей «URA.RU»
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Избирательная комиссия Свердловской области. Екатеринбург, президентские выборы, выборы2024, выборы президента рф, выборы президента россии
На выборах президента ждут звонков с угрозами в УИКи Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Одним из главных рисков в ходе голосования на выборах президента РФ 15—17 марта пермские власти считают появление фейков о минировании или других ЧП на участках. Об этом, в том числе, доложили полпреду в ПФО Игорю Комарову, который 25 января провел в Перми совещание по выборам, рассказали несколько источников URA.RU в политэлитах региона.

«Есть риск, что в дни голосования активизируются мошенники, которые будут плодить фейки о мнимых минированиях на УИК. По протоколу все равно должна пройти эвакуация, проверка. Это все занимает время. Силовики, которые были на совещании, заявили, что готовы к этой ситуации, они будут предотвращать такие истории всеми силами», — отметил источник.

Другим риском считается наличие «остатков» навальнистов (сторонники Алексея Навального, признан экстремистом и террористом) среди наблюдателей от КПРФ. URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации губернатора и ПФО. На момент публикации ответы не были получены. Игорь Комаров был в Перми 25 января.

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Одним из главных рисков в ходе голосования на выборах президента РФ 15—17 марта пермские власти считают появление фейков о минировании или других ЧП на участках. Об этом, в том числе, доложили полпреду в ПФО Игорю Комарову, который 25 января провел в Перми совещание по выборам, рассказали несколько источников URA.RU в политэлитах региона. «Есть риск, что в дни голосования активизируются мошенники, которые будут плодить фейки о мнимых минированиях на УИК. По протоколу все равно должна пройти эвакуация, проверка. Это все занимает время. Силовики, которые были на совещании, заявили, что готовы к этой ситуации, они будут предотвращать такие истории всеми силами», — отметил источник. Другим риском считается наличие «остатков» навальнистов (сторонники Алексея Навального, признан экстремистом и террористом) среди наблюдателей от КПРФ. URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации губернатора и ПФО. На момент публикации ответы не были получены. Игорь Комаров был в Перми 25 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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