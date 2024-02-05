05 февраля 2024

Детский омбудсмен ХМАО подключилась к скандалу о буллинге в школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники Сургута пожаловались на буллинг со стороны одноклассников Фото:

Детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова подключилась к скандалу с буллингом в сургутской школе. Об этом URA.RU сообщила сама Низамова.

«Я сейчас не в округе, но информацию я уже получила. Я перенаправила данные специалистам. Если ситуация будет требовать, то будем подключать полицию», — сообщила Низамова.

Также она сообщила, что со своей стороны сделает все необходимое. Между тем в администрации города сообщили, что со школьниками уже начали работать психологи.

Ранее URA.RU сообщало, что родители учеников из 8 школы города просят мэрию защитить их детей от буллинга. По словам родителей, школьники подвергаются травле со стороны братьев из многодетной семьи.

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Детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова подключилась к скандалу с буллингом в сургутской школе. Об этом URA.RU сообщила сама Низамова. «Я сейчас не в округе, но информацию я уже получила. Я перенаправила данные специалистам. Если ситуация будет требовать, то будем подключать полицию», — сообщила Низамова. Также она сообщила, что со своей стороны сделает все необходимое. Между тем в администрации города сообщили, что со школьниками уже начали работать психологи. Ранее URA.RU сообщало, что родители учеников из 8 школы города просят мэрию защитить их детей от буллинга. По словам родителей, школьники подвергаются травле со стороны братьев из многодетной семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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