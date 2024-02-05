Детский омбудсмен ХМАО подключилась к скандалу о буллинге в школе

Детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова подключилась к скандалу с буллингом в сургутской школе. Об этом URA.RU сообщила сама Низамова.
«Я сейчас не в округе, но информацию я уже получила. Я перенаправила данные специалистам. Если ситуация будет требовать, то будем подключать полицию», — сообщила Низамова.
Также она сообщила, что со своей стороны сделает все необходимое. Между тем в администрации города сообщили, что со школьниками уже начали работать психологи.
Ранее URA.RU сообщало, что родители учеников из 8 школы города просят мэрию защитить их детей от буллинга. По словам родителей, школьники подвергаются травле со стороны братьев из многодетной семьи.
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