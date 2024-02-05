Детский омбудсмен ХМАО подключилась к скандалу о буллинге в школе

06 февраля 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Школьники Сургута пожаловались на буллинг со стороны одноклассников Фото: Денис Моргунов © URA.RU Детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова подключилась к скандалу с буллингом в сургутской школе. Об этом URA.RU сообщила сама Низамова. «Я сейчас не в округе, но информацию я уже получила. Я перенаправила данные специалистам. Если ситуация будет требовать, то будем подключать полицию», — сообщила Низамова. Также она сообщила, что со своей стороны сделает все необходимое. Между тем в администрации города сообщили, что со школьниками уже начали работать психологи. Ранее URA.RU сообщало, что родители учеников из 8 школы города просят мэрию защитить их детей от буллинга. По словам родителей, школьники подвергаются травле со стороны братьев из многодетной семьи.

Детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова подключилась к скандалу с буллингом в сургутской школе. Об этом URA.RU сообщила сама Низамова. «Я сейчас не в округе, но информацию я уже получила. Я перенаправила данные специалистам. Если ситуация будет требовать, то будем подключать полицию», — сообщила Низамова. Также она сообщила, что со своей стороны сделает все необходимое. Между тем в администрации города сообщили, что со школьниками уже начали работать психологи. Ранее URA.RU сообщало, что родители учеников из 8 школы города просят мэрию защитить их детей от буллинга. По словам родителей, школьники подвергаются травле со стороны братьев из многодетной семьи.