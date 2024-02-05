В больнице ХМАО для пациентов появились кнопки вызова медперсонала

Больницу Лангепаса (ХМАО) оснастили новой системой для вызова медперсонала: при нажатии пациентом кнопки около кровати вызов идет на телефон дежурного медика с указанием палаты и спального места. В медучреждении установили более 200 новых кнопок.
«В стационаре „Лангепасской городской больницы“ смонтированы более 200 новых кнопок вызова персонала, которые интегрированы с защищенными IP-технологиями. Принцип работы коммуникативного комплекса прост: когда больному нужна помощь, он, не вставая с кровати, нажимает кнопку вызова, аудио- и световой сигнал с которой передается на стационарный телефон медицинского работника, при этом отображается номер палаты и спального места», — сообщила URA.RU пресс-служба «Ростелекома».
Стационар вмещает до 200 пациентов, которым нужен круглосуточный уход. С больными работают 75 медработников. Установленная палатная сигнализация объединила несколько корпусов больницы. Новая система коммуникации помогает медикам более оперативно отзываться на жалобы пациентов и снижает нагрузку на врачей и медсестер.
Ранее URA.RU писало, что в Сургутскую травматологическую клинику приобретут рентген-аппарат за 18,5 млн рублей. Информация о закупке размещена на федеральном интернет-портале Госзакупки.
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