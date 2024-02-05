05 февраля 2024

В больнице ХМАО для пациентов появились кнопки вызова медперсонала

© Служба новостей «URA.RU»
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В ГАУ "Уктусский пансионат" появилась система палатной сигнализации. Екатеринбург, тревожная кнопка, кнопка вызова, медицинский персонал, система палатной сигнализации, уктусский пансионат
В больнице Лангепаса установили более 200 новых кнопок вызова врача Фото:

Больницу Лангепаса (ХМАО) оснастили новой системой для вызова медперсонала: при нажатии пациентом кнопки около кровати вызов идет на телефон дежурного медика с указанием палаты и спального места. В медучреждении установили более 200 новых кнопок.

«В стационаре „Лангепасской городской больницы“ смонтированы более 200 новых кнопок вызова персонала, которые интегрированы с защищенными IP-технологиями. Принцип работы коммуникативного комплекса прост: когда больному нужна помощь, он, не вставая с кровати, нажимает кнопку вызова, аудио- и световой сигнал с которой передается на стационарный телефон медицинского работника, при этом отображается номер палаты и спального места», — сообщила URA.RU пресс-служба «Ростелекома».

Стационар вмещает до 200 пациентов, которым нужен круглосуточный уход. С больными работают 75 медработников. Установленная палатная сигнализация объединила несколько корпусов больницы. Новая система коммуникации помогает медикам более оперативно отзываться на жалобы пациентов и снижает нагрузку на врачей и медсестер.

Ранее URA.RU писало, что в Сургутскую травматологическую клинику приобретут рентген-аппарат за 18,5 млн рублей. Информация о закупке размещена на федеральном интернет-портале Госзакупки.

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Больницу Лангепаса (ХМАО) оснастили новой системой для вызова медперсонала: при нажатии пациентом кнопки около кровати вызов идет на телефон дежурного медика с указанием палаты и спального места. В медучреждении установили более 200 новых кнопок. «В стационаре „Лангепасской городской больницы“ смонтированы более 200 новых кнопок вызова персонала, которые интегрированы с защищенными IP-технологиями. Принцип работы коммуникативного комплекса прост: когда больному нужна помощь, он, не вставая с кровати, нажимает кнопку вызова, аудио- и световой сигнал с которой передается на стационарный телефон медицинского работника, при этом отображается номер палаты и спального места», — сообщила URA.RU пресс-служба «Ростелекома». Стационар вмещает до 200 пациентов, которым нужен круглосуточный уход. С больными работают 75 медработников. Установленная палатная сигнализация объединила несколько корпусов больницы. Новая система коммуникации помогает медикам более оперативно отзываться на жалобы пациентов и снижает нагрузку на врачей и медсестер. Ранее URA.RU писало, что в Сургутскую травматологическую клинику приобретут рентген-аппарат за 18,5 млн рублей. Информация о закупке размещена на федеральном интернет-портале Госзакупки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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