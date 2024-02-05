Пермская больница имени Вагнера потратит миллионы на ремонт импортной техники

06 февраля 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

Подрядчик должен проверять и ремонтировать медоборудование Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермская краевая больница имени Вагнера в Березниках объявила конкурс на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию дорогостоящего импортного оборудования. Речь о компьютерном томографе, закупленном во Франции. Начальная и максимальная цена контракта составляет около трех миллионов рублей. «Медицинское изделие, подлежащее техническому обслуживанию — компьютерный томограф. Модель Lightspeed VCT Select, год выпуска 2010, фирма GE Medical Systems S.C.S., страна-поставщик — Франция. Максимальное значение цены контракта — 2,92 млн рублей», — сообщается в техзадании, опубликованном на сайте госзакупок. По условиям контракта исполнитель обязуется проводить внешнюю проверку оборудования, чистить и смазывать его узлы и механизмы и заниматься другими ремонтными и диагностическими работами. Заявки на конкурс принимаются до 15 февраля 2023 года. Компьютерный томограф Lightspeed VCT Select является компактным диагностическом медоборудованием. Отличительная особенность — высокое качество изображения при обследовании внутренних органов пациента. Стоимость такой техники составляет от 9 до 15 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермская краевая инфекционная больница планирует закупить за 1,3 млн рублей партию импортного медицинского оборудования. Речь идет о картриджах производства компании из США для лабораторного анализатора газов и электролитов в крови. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермская краевая больница имени Вагнера в Березниках объявила конкурс на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию дорогостоящего импортного оборудования. Речь о компьютерном томографе, закупленном во Франции. Начальная и максимальная цена контракта составляет около трех миллионов рублей. «Медицинское изделие, подлежащее техническому обслуживанию — компьютерный томограф. Модель Lightspeed VCT Select, год выпуска 2010, фирма GE Medical Systems S.C.S., страна-поставщик — Франция. Максимальное значение цены контракта — 2,92 млн рублей», — сообщается в техзадании, опубликованном на сайте госзакупок. По условиям контракта исполнитель обязуется проводить внешнюю проверку оборудования, чистить и смазывать его узлы и механизмы и заниматься другими ремонтными и диагностическими работами. Заявки на конкурс принимаются до 15 февраля 2023 года. Компьютерный томограф Lightspeed VCT Select является компактным диагностическом медоборудованием. Отличительная особенность — высокое качество изображения при обследовании внутренних органов пациента. Стоимость такой техники составляет от 9 до 15 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермская краевая инфекционная больница планирует закупить за 1,3 млн рублей партию импортного медицинского оборудования. Речь идет о картриджах производства компании из США для лабораторного анализатора газов и электролитов в крови.