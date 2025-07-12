В зоне СВО получил ранение и погиб боец из Пермского края Евгений Бушуев

На больничной койке погиб боец из Прикамья Евгений Бушуев, получивший ранение во время проведения спецоперации ВС РФ на Украине. Об этом сообщила мэрия Очерского округа.
«В ходе проведения СВО погиб Евгений Бушуев. Он умер в госпитале 20 июня от полученного ранения», — указано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Военнослужащий родился 23 февраля 1985 года в Казахстане. Когда мальчику было 13 лет, семья переехала в Очерский район. В деревне Нововознесенск он окончил школу, в Большесосновское училище получил профессию повара-кондитера. Затем отслужил в армии два года. Домой вернулся в звании сержанта.
В дальнейшем — работал по специальности в ТЦ «Виват», вахтовым методом на строительстве дорог, после возвращения в родной Нововознесенск — продавцом в магазине. В октябре 2022 года бойца призвали на фронт в рамках частичной мобилизации.
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