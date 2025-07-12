Фестиваль проходит в рамках масштабного летнего события «Город встреч»
В Перми открылся фестиваль «Стар фест». В этом году он посвящен объединению поколений и возрождению традиций и ремесел. В течение двух дней на городской эспланаде будут работать разнообразные зоны, интерактивные площадки и организованы мастер-классы.
Здесь для себя занятие по душе найдут как самые маленькие горожане, так и люди почтенного возраста, уверены организаторы. Ожидается, что певица Татьяна Овсиенко станет главным хедлайнером мероприятия. А пока в ожидании концерта URA.RU предлагает вам окунуться в атмосферу семейного праздника
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