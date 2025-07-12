12 июля 2025

«Курорт Усть-Качка» выкупил актив по управлению имуществом в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Курорт по сути является многопрофильным оздоровительным комплексом
Курорт по сути является многопрофильным оздоровительным комплексом Фото:

Пермское ЗАО «Курорт Усть-Качка» приобрело 100% долей в уставном капитале московского ООО «Маркап». Эти данные содержатся в базе сервиса «СПАРК-Интерфакс».

«ЗАО стало владельцем 100% долей ООО „Маркап“, зарегистрированного в Москве», — на опубликованные сведения ссылается «Коммерсант-Прикамье». Столичное общество специализируется на аренде и управлении нежилым недвижимым имуществом.

«Курорт Усть-Качка» входит в сеть AMAKS Hotels & Resorts, объединяющую 30 гостиниц и санаториев в 20 регионах России и Беларуси. Компания также является учредителем трех организаций: ООО «Ганимед» (Пермь), АО «ОК „Орбита“ (Краснодарский край) и ООО „Усть-Качкинская сельская врачебная амбулатория“.

Недавно местный пляж получил положительное заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям. Он вошел в число официально разрешенных для купания зон Пермского края.

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Пермское ЗАО «Курорт Усть-Качка» приобрело 100% долей в уставном капитале московского ООО «Маркап». Эти данные содержатся в базе сервиса «СПАРК-Интерфакс». «ЗАО стало владельцем 100% долей ООО „Маркап“, зарегистрированного в Москве», — на опубликованные сведения ссылается «Коммерсант-Прикамье». Столичное общество специализируется на аренде и управлении нежилым недвижимым имуществом. «Курорт Усть-Качка» входит в сеть AMAKS Hotels & Resorts, объединяющую 30 гостиниц и санаториев в 20 регионах России и Беларуси. Компания также является учредителем трех организаций: ООО «Ганимед» (Пермь), АО «ОК „Орбита“ (Краснодарский край) и ООО „Усть-Качкинская сельская врачебная амбулатория“. Недавно местный пляж получил положительное заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям. Он вошел в число официально разрешенных для купания зон Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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