«Курорт Усть-Качка» выкупил актив по управлению имуществом в Москве

Пермское ЗАО «Курорт Усть-Качка» приобрело 100% долей в уставном капитале московского ООО «Маркап». Эти данные содержатся в базе сервиса «СПАРК-Интерфакс».
«ЗАО стало владельцем 100% долей ООО „Маркап“, зарегистрированного в Москве», — на опубликованные сведения ссылается «Коммерсант-Прикамье». Столичное общество специализируется на аренде и управлении нежилым недвижимым имуществом.
«Курорт Усть-Качка» входит в сеть AMAKS Hotels & Resorts, объединяющую 30 гостиниц и санаториев в 20 регионах России и Беларуси. Компания также является учредителем трех организаций: ООО «Ганимед» (Пермь), АО «ОК „Орбита“ (Краснодарский край) и ООО „Усть-Качкинская сельская врачебная амбулатория“.
Недавно местный пляж получил положительное заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям. Он вошел в число официально разрешенных для купания зон Пермского края.
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