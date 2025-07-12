12 июля 2025

В пермском образовательном центре для чиновников сменился руководитель

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Галина Полунина возглавила учреждение
Галина Полунина возглавила учреждение Фото:

Галина Полунина назначена директором Центра развития компетенций государственных и муниципальных служащих Пермского края. Информация о смене руководителя появилась 11 июля в Едином государственном реестре юридических лиц.

«До назначения Полунина занимала пост начальника управления по вопросам муниципальной службы и кадров администрации Перми, а также исполняла обязанности руководителя аппарата главы города. Ранее обязанности директора учреждения исполняла Яна Ломоносова, которая возглавляла Пермский бизнес-инкубатор», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Центра развития компетенций для чиновников зарегистрировали в январе. Его создали по поручению президента России Владимира Путина. В этом году планируется реализовать около 50 образовательных программ и повысить квалификацию порядка 2 тысяч чиновников Прикамья.

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Галина Полунина назначена директором Центра развития компетенций государственных и муниципальных служащих Пермского края. Информация о смене руководителя появилась 11 июля в Едином государственном реестре юридических лиц. «До назначения Полунина занимала пост начальника управления по вопросам муниципальной службы и кадров администрации Перми, а также исполняла обязанности руководителя аппарата главы города. Ранее обязанности директора учреждения исполняла Яна Ломоносова, которая возглавляла Пермский бизнес-инкубатор», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье». Центра развития компетенций для чиновников зарегистрировали в январе. Его создали по поручению президента России Владимира Путина. В этом году планируется реализовать около 50 образовательных программ и повысить квалификацию порядка 2 тысяч чиновников Прикамья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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