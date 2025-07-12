В пермском образовательном центре для чиновников сменился руководитель

Галина Полунина назначена директором Центра развития компетенций государственных и муниципальных служащих Пермского края. Информация о смене руководителя появилась 11 июля в Едином государственном реестре юридических лиц.
«До назначения Полунина занимала пост начальника управления по вопросам муниципальной службы и кадров администрации Перми, а также исполняла обязанности руководителя аппарата главы города. Ранее обязанности директора учреждения исполняла Яна Ломоносова, которая возглавляла Пермский бизнес-инкубатор», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».
Центра развития компетенций для чиновников зарегистрировали в январе. Его создали по поручению президента России Владимира Путина. В этом году планируется реализовать около 50 образовательных программ и повысить квалификацию порядка 2 тысяч чиновников Прикамья.
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