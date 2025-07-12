Певица Татьяна Овсиенко выступила хедлайнером музыкального фестиваля «Стар Фест» в Перми 13 июля. Артистка исполнила свои самые известные композиции, среди которых «Женское счастье» и «Дальнобойщик». Особый отклик у публики вызвало исполнение песни «Школьная пора», во время которой один из поклонников артистки получил разрешение поцеловать певицу.
«Хедлайнер фестиваля Татьяна Овсиенко спела хиты „Женское счастье“, „Дальнобойщик“ и другие композиции. Пермяки подпевали артистке. Под песню „Школьная пора“ Овсиенко позволила фанату поцеловать себя», — передает корреспондент URA.RU.
Фестиваль «Стар Фест» прошел в Перми 12 и 13 июля на эспланаде. Главным событием мероприятия стал сольный концерт Татьяны Овсиенко, которую ранее организаторы анонсировали в качестве хедлайнера. Помимо ее выступления, на фестивале выступила группа El Capitan.
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