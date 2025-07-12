12 июля 2025

Спела хиты и позволила себя поцеловать: Татьяна Овсиенко выступила на фестивале в Перми. Видео

Татьяна Овсиенко стала хедлайнером пермского фестиваля
© Служба новостей «URA.RU»
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Певица Татьяна Овсиенко стала главным хедлайнером мероприятия
Певица Татьяна Овсиенко стала главным хедлайнером мероприятия Фото:

Певица Татьяна Овсиенко выступила хедлайнером музыкального фестиваля «Стар Фест» в Перми 13 июля. Артистка исполнила свои самые известные композиции, среди которых «Женское счастье» и «Дальнобойщик». Особый отклик у публики вызвало исполнение песни «Школьная пора», во время которой один из поклонников артистки получил разрешение поцеловать певицу.

«Хедлайнер фестиваля Татьяна Овсиенко спела хиты „Женское счастье“, „Дальнобойщик“ и другие композиции. Пермяки подпевали артистке. Под песню „Школьная пора“ Овсиенко позволила фанату поцеловать себя», — передает корреспондент URA.RU.

Фестиваль «Стар Фест» прошел в Перми 12 и 13 июля на эспланаде. Главным событием мероприятия стал сольный концерт Татьяны Овсиенко, которую ранее организаторы анонсировали в качестве хедлайнера. Помимо ее выступления, на фестивале выступила группа El Capitan.

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Певица Татьяна Овсиенко выступила хедлайнером музыкального фестиваля «Стар Фест» в Перми 13 июля. Артистка исполнила свои самые известные композиции, среди которых «Женское счастье» и «Дальнобойщик». Особый отклик у публики вызвало исполнение песни «Школьная пора», во время которой один из поклонников артистки получил разрешение поцеловать певицу. «Хедлайнер фестиваля Татьяна Овсиенко спела хиты „Женское счастье“, „Дальнобойщик“ и другие композиции. Пермяки подпевали артистке. Под песню „Школьная пора“ Овсиенко позволила фанату поцеловать себя», — передает корреспондент URA.RU. Фестиваль «Стар Фест» прошел в Перми 12 и 13 июля на эспланаде. Главным событием мероприятия стал сольный концерт Татьяны Овсиенко, которую ранее организаторы анонсировали в качестве хедлайнера. Помимо ее выступления, на фестивале выступила группа El Capitan.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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