Пермская больница закупит партию оборудования производства США

Пермская краевая инфекционная больница планирует закупить партию импортного медицинского оборудования. Речь идет о картриджах производства компании из США для лабораторного анализатора газов и электролитов в крови. Поставщика ищут через электронные торги. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 1,3 млн рублей.
«Поставка картриджей калибровочных для газоанализатора производства NOVA Biomedical (США). Количество — 16 штук. Прибор, для которого закупаются картриджи, предназначен для калибровки анализатора газов и электролитов крови. Определяет в крови насыщение газов, электролитов, метаболитов. Начальная и максимальная цена контракта — 1,37 млн рублей», — сообщается в конкурсном техзадании на сайте госзакупок.
Основанная в 1976 году американская компания NOVA Biomedical является производителем анализаторов газов крови и электролитов, глюкозы, лактата и креатинина. Используя такое оборудование, врачи могут быстро поставить пациенту точный диагноз. В первую очередь такая техника необходима отделениям неотложной помощи, пациенты которых зачастую находятся в тяжелом состоянии.
Ранее URA.RU рассказывало, что городская клиническая поликлиника Перми закупила новый видеогастроскоп «Pentax» японского производства. Техника приобретена в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».
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