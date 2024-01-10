10 января 2024

Пермская больница закупит партию оборудования производства США

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие второго корпуса клиники УГМК-Здоровье. Екатеринбург, медицинское оборудование, угмк здоровье, угмк-здоровье, анализатор, медлабаратория, медицинская лабаратория
Лабораторные анализаторы позволяют врачам оперативно ставить точные диагнозы пациентам (архивное фото) Фото:

Пермская краевая инфекционная больница планирует закупить партию импортного медицинского оборудования. Речь идет о картриджах производства компании из США для лабораторного анализатора газов и электролитов в крови. Поставщика ищут через электронные торги. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 1,3 млн рублей.

«Поставка картриджей калибровочных для газоанализатора производства NOVA Biomedical (США). Количество — 16 штук. Прибор, для которого закупаются картриджи, предназначен для калибровки анализатора газов и электролитов крови. Определяет в крови насыщение газов, электролитов, метаболитов. Начальная и максимальная цена контракта — 1,37 млн рублей», — сообщается в конкурсном техзадании на сайте госзакупок.

Основанная в 1976 году американская компания NOVA Biomedical является производителем анализаторов газов крови и электролитов, глюкозы, лактата и креатинина. Используя такое оборудование, врачи могут быстро поставить пациенту точный диагноз. В первую очередь такая техника необходима отделениям неотложной помощи, пациенты которых зачастую находятся в тяжелом состоянии.

Ранее URA.RU рассказывало, что городская клиническая поликлиника Перми закупила новый видеогастроскоп «Pentax» японского производства. Техника приобретена в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

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Пермская краевая инфекционная больница планирует закупить партию импортного медицинского оборудования. Речь идет о картриджах производства компании из США для лабораторного анализатора газов и электролитов в крови. Поставщика ищут через электронные торги. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 1,3 млн рублей. «Поставка картриджей калибровочных для газоанализатора производства NOVA Biomedical (США). Количество — 16 штук. Прибор, для которого закупаются картриджи, предназначен для калибровки анализатора газов и электролитов крови. Определяет в крови насыщение газов, электролитов, метаболитов. Начальная и максимальная цена контракта — 1,37 млн рублей», — сообщается в конкурсном техзадании на сайте госзакупок. Основанная в 1976 году американская компания NOVA Biomedical является производителем анализаторов газов крови и электролитов, глюкозы, лактата и креатинина. Используя такое оборудование, врачи могут быстро поставить пациенту точный диагноз. В первую очередь такая техника необходима отделениям неотложной помощи, пациенты которых зачастую находятся в тяжелом состоянии. Ранее URA.RU рассказывало, что городская клиническая поликлиника Перми закупила новый видеогастроскоп «Pentax» японского производства. Техника приобретена в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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