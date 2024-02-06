В Лабытнанги (ЯНАО) прошла встреча мэров западной части Ямала, на которой они договорились оказывать совместную помощь военнослужащим в зоне СВО. Об итогах встречи сообщил глава администрации Салехарда Алексей Титовский.
«Мы все стараемся оказать посильную помощь бойцам и их близким. Уверен, что, объединившись, можем сделать гораздо больше — это касается и отправки гуманитарной помощи, и совместных мероприятий», — написал Алексей Титовский в своем telegram-канале.
Титовский поблагодарил мэра Лабытнанги Марину Трескову за радушный прием. На встрече также присутствовали глава Шурышкарского района Олег Попов, Ямальского — Андрей Кугаевский и Приуральского — Иван Сакал.
В Лабытнанги (ЯНАО) прошла встреча мэров западной части Ямала, на которой они договорились оказывать совместную помощь военнослужащим в зоне СВО. Об итогах встречи сообщил глава администрации Салехарда Алексей Титовский. «Мы все стараемся оказать посильную помощь бойцам и их близким. Уверен, что, объединившись, можем сделать гораздо больше — это касается и отправки гуманитарной помощи, и совместных мероприятий», — написал Алексей Титовский в своем telegram-канале. Титовский поблагодарил мэра Лабытнанги Марину Трескову за радушный прием. На встрече также присутствовали глава Шурышкарского района Олег Попов, Ямальского — Андрей Кугаевский и Приуральского — Иван Сакал. Помощь военнослужащим и их семьям является одним из приоритетных направлений властей ЯНАО. Глава округа Дмитрий Артюхов распространил часть региональных мер поддержки на родителей и детей, находящихся на иждивении бойцов.