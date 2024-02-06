06 февраля 2024

Ямальские мэры объединились для помощи военнослужащим. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Помощь военнослужащим в зоне СВО ямальцам мэры будут организовывать совместно Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) прошла встреча мэров западной части Ямала, на которой они договорились оказывать совместную помощь военнослужащим в зоне СВО. Об итогах встречи сообщил глава администрации Салехарда Алексей Титовский.

«Мы все стараемся оказать посильную помощь бойцам и их близким. Уверен, что, объединившись, можем сделать гораздо больше — это касается и отправки гуманитарной помощи, и совместных мероприятий», — написал Алексей Титовский в своем telegram-канале.

Титовский поблагодарил мэра Лабытнанги Марину Трескову за радушный прием. На встрече также присутствовали глава Шурышкарского района Олег Попов, Ямальского — Андрей Кугаевский и Приуральского — Иван Сакал.

Помощь военнослужащим и их семьям является одним из приоритетных направлений властей ЯНАО. Глава округа Дмитрий Артюхов распространил часть региональных мер поддержки на родителей и детей, находящихся на иждивении бойцов.

Сакал, Титовский, Кугаевский, Трескова и Попов на встрече мэров в Лабытнанги
Сакал, Титовский, Кугаевский, Трескова и Попов на встрече мэров в Лабытнанги
Фото:

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В Лабытнанги (ЯНАО) прошла встреча мэров западной части Ямала, на которой они договорились оказывать совместную помощь военнослужащим в зоне СВО. Об итогах встречи сообщил глава администрации Салехарда Алексей Титовский. «Мы все стараемся оказать посильную помощь бойцам и их близким. Уверен, что, объединившись, можем сделать гораздо больше — это касается и отправки гуманитарной помощи, и совместных мероприятий», — написал Алексей Титовский в своем telegram-канале. Титовский поблагодарил мэра Лабытнанги Марину Трескову за радушный прием. На встрече также присутствовали глава Шурышкарского района Олег Попов, Ямальского — Андрей Кугаевский и Приуральского — Иван Сакал. Помощь военнослужащим и их семьям является одним из приоритетных направлений властей ЯНАО. Глава округа Дмитрий Артюхов распространил часть региональных мер поддержки на родителей и детей, находящихся на иждивении бойцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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