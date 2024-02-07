В ХМАО открыли центр военной подготовки для детей-инвалидов

08 февраля 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Проект реализовали по запросу родителей детей с ОВЗ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Югорске (ХМАО) на базе центра социального обслуживания «Верь в себя» открыли группы военно-спортивной подготовки для детей с ограниченными возможностями. Юных югорчан научат рукопашному бою, обращению с оружием и оказанию медпомощи. Об этом журналисту URA.RU сообщила куратор проекта Наталья Антонова. «Курс будет длиться в течение полугода по двум основным модулям: теоретическому и практическому. Теоретический модуль предполагает изучение истории нашего государства и армии, а в практической части они будут отрабатывать навыки, которые полезны не только на войне, но и просто как мужчине, например. Это общефизическая подготовка, рукопашный бой и специальные воинские умения: оказание первой медицинской помощи и работа с оружием», — рассказала в беседе с корреспондентом куратор проекта. Проект «Патриотический клуб нового поколения» выиграл грант губернатора Югры. Занятия проводятся на бесплатной основе специальным инструктором, который имеет опыт службы и работы с военными детскими отрядами. Курс могут проходить как мальчики, так и девочки. В основном это дети от восьми лет и старше. Многие из них искренне верят в то, что, несмотря на ограничения по здоровью, смогут служить в армии и защищать Отечество. «Наш центр не первый год работает со взрослыми инвалидами и с детьми с нарушениями. Родители этих детей часто говорят, что дети хотели бы что-то новое попробовать, что-то, что им интересно. Запросы родителей мы услышали и постарались сработать так, чтобы их реализовать», — пояснила Антонова. Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе организовали курсы военной подготовки для женщин. Реализовать идею удалось также благодаря гранту губернатора Югры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Югорске (ХМАО) на базе центра социального обслуживания «Верь в себя» открыли группы военно-спортивной подготовки для детей с ограниченными возможностями. Юных югорчан научат рукопашному бою, обращению с оружием и оказанию медпомощи. Об этом журналисту URA.RU сообщила куратор проекта Наталья Антонова. «Курс будет длиться в течение полугода по двум основным модулям: теоретическому и практическому. Теоретический модуль предполагает изучение истории нашего государства и армии, а в практической части они будут отрабатывать навыки, которые полезны не только на войне, но и просто как мужчине, например. Это общефизическая подготовка, рукопашный бой и специальные воинские умения: оказание первой медицинской помощи и работа с оружием», — рассказала в беседе с корреспондентом куратор проекта. Проект «Патриотический клуб нового поколения» выиграл грант губернатора Югры. Занятия проводятся на бесплатной основе специальным инструктором, который имеет опыт службы и работы с военными детскими отрядами. Курс могут проходить как мальчики, так и девочки. В основном это дети от восьми лет и старше. Многие из них искренне верят в то, что, несмотря на ограничения по здоровью, смогут служить в армии и защищать Отечество. «Наш центр не первый год работает со взрослыми инвалидами и с детьми с нарушениями. Родители этих детей часто говорят, что дети хотели бы что-то новое попробовать, что-то, что им интересно. Запросы родителей мы услышали и постарались сработать так, чтобы их реализовать», — пояснила Антонова. Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе организовали курсы военной подготовки для женщин. Реализовать идею удалось также благодаря гранту губернатора Югры.