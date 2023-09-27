В ХМАО создали курсы военной подготовки для женщин

Для жительниц Советского проведут курс начальной военной подготовки Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе организовали курсы военной подготовки для женщин. Авторы проекта рассчитывают, что на старте в нем смогут поучаствовать около двадцати женщин. Об этом рассказал руководитель центра «ОПЛОТ» Сергей Тарханов.

«Первое занятие состоится уже 30 сентября и будет посвящено основам строевой подготовки, команде и ее командиру, правилам работы. Также расскажем о правилах оказания первой медицинской помощи. В конце курса планируется полевой выход, где женщины будут проходить через препятствия в командах», — рассказал Тарханов изданию NEFT.

Организаторы также сообщили, что для женщин проведут контрольные стрельбы с охолощенным оружием, что поможет им привыкнуть к громкому звуку автомата. До конца года планируется обучить НВП минимум 60 человек, включая мужчин и подростков. Реализовать идею удалось благодаря гранту губернатора Югры.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО женщины записываются на курсы военной подготовки. Их открыли в Лабытнанги.