Пенсионер из ХМАО попался на уловку сутяжников при продаже дома

09 февраля 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

Судебное разбирательство длилось почти год Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пенсионер из ХМАО потратил 200 тысяч рублей, чтобы выиграть суд после продажи дома у так называемых сутяжников. Это любители судиться с целью получить для себя выгоды, сообщил URA.RU юрист Алексей Редькин. «При продаже дома пенсионер сообщил покупателям, что строил дом сам в течение нескольких лет. Рассказал обо всех недостатках и снизил стоимость. Покупатель согласился, а через несколько дней начал требовать с пенсионера деньги за ремонт, якобы из-за скрытых дефектов. Причем сумму запросил на полмиллиона больше, чем он за дом заплатил. Потом обратился в суд с требованием вернуть деньги», — сообщил Редькин. Чтобы доказать свою правоту, пенсионеру пришлось заказать несколько судебных экспертиз. В итоге на защиту он потратил более 200 тысяч рублей. За их возврат ему еще предстоит судиться, так как суд признал его правоту. «Суд первой инстанции признал требования покупателей необоснованными и встал на сторону ответчика. Но истцы не успокоились и подали апелляционную жалобу. В удовлетворении которой им отказали. Подали Кассационную жалобу и там им отказали. Сейчас будем судиться за понесенные расходы. Надеемся, что суд взыщет судебные расходы в полном объеме», — добавил Редькин.

Пенсионер из ХМАО потратил 200 тысяч рублей, чтобы выиграть суд после продажи дома у так называемых сутяжников. Это любители судиться с целью получить для себя выгоды, сообщил URA.RU юрист Алексей Редькин. «При продаже дома пенсионер сообщил покупателям, что строил дом сам в течение нескольких лет. Рассказал обо всех недостатках и снизил стоимость. Покупатель согласился, а через несколько дней начал требовать с пенсионера деньги за ремонт, якобы из-за скрытых дефектов. Причем сумму запросил на полмиллиона больше, чем он за дом заплатил. Потом обратился в суд с требованием вернуть деньги», — сообщил Редькин. Чтобы доказать свою правоту, пенсионеру пришлось заказать несколько судебных экспертиз. В итоге на защиту он потратил более 200 тысяч рублей. За их возврат ему еще предстоит судиться, так как суд признал его правоту. «Суд первой инстанции признал требования покупателей необоснованными и встал на сторону ответчика. Но истцы не успокоились и подали апелляционную жалобу. В удовлетворении которой им отказали. Подали Кассационную жалобу и там им отказали. Сейчас будем судиться за понесенные расходы. Надеемся, что суд взыщет судебные расходы в полном объеме», — добавил Редькин.