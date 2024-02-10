В зоне СВО отмечают буддийский Новый год. Видео

10 февраля 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

На Артемовское направление приехал буддийский священник поздравить с Новым годом Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Десантники из Бурятии в зоне спецоперации отмечают буддийский Новый год (Сагаалган). Поздравить бойцов на Артемовском направлении приехал священник, исповедующий буддизм. «Поздравить земляков, выполняющих боевые задачи на Артемовском направлении, приехал представитель Традиционной буддийской Сангхи России Батр-лама. Священник пообщался с воинами, исповедующими буддизм, прочитал молитвы, провел исповедь и раздал каждому бойцу оберег», — сообщили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что для всех военнослужащих накрыли праздничный стол с традиционными блюдами бурятской кухни. Президент РФ Владимир Путин также поздравил буддистов с праздником. Он сообщил, что «буддисты России бережно хранят бесценное нравственное, духовное наследие предков, их самобытные устои и обычаи». В этом году Сагаалган выпал на субботу, 10 февраля. По традиции празднуют его не в полночь, а на рассвете. Обязательные блюда должны быть из разряда так называемой белой пищи. Например, молочные продукты: сметана, творог, саламат. Почетным гостям подается баранья голова — тоолэй. Также на праздник принято дарить подарки, причем в первую очередь самым взрослым и уважаемым членам семьи.

Десантники из Бурятии в зоне спецоперации отмечают буддийский Новый год (Сагаалган). Поздравить бойцов на Артемовском направлении приехал священник, исповедующий буддизм. «Поздравить земляков, выполняющих боевые задачи на Артемовском направлении, приехал представитель Традиционной буддийской Сангхи России Батр-лама. Священник пообщался с воинами, исповедующими буддизм, прочитал молитвы, провел исповедь и раздал каждому бойцу оберег», — сообщили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что для всех военнослужащих накрыли праздничный стол с традиционными блюдами бурятской кухни. Президент РФ Владимир Путин также поздравил буддистов с праздником. Он сообщил, что «буддисты России бережно хранят бесценное нравственное, духовное наследие предков, их самобытные устои и обычаи». В этом году Сагаалган выпал на субботу, 10 февраля. По традиции празднуют его не в полночь, а на рассвете. Обязательные блюда должны быть из разряда так называемой белой пищи. Например, молочные продукты: сметана, творог, саламат. Почетным гостям подается баранья голова — тоолэй. Также на праздник принято дарить подарки, причем в первую очередь самым взрослым и уважаемым членам семьи.