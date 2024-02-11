В Сургуте из-за пожара в двухэтажном доме был травмирован человек

12 февраля 2024 в 00:27 Размер текста - 17 +

Пострадавшего на пожаре передали скорой помощи Фото: Владислав Грозный © URA.RU В Сургуте (ХМАО) на улице Аэрофлотская загорелся двухэтажный жилой дом. В результате происшествия пожарные спасли пятерых человек, один из которых получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону. «В 21:18 поступило сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме на улице Аэрофлотская в Сургуте. Через три минуты на место прибыли пожарные. Было замечено горение в квартире на втором этаже», — написала пресс-служба ведомства на официальном сайте. Во время разведки пожарные спасли пятерых человек, один из которых получил травмы и был передан скорой помощи. Пожар был ликвидирован в 22:14. К тушению привлекались 10 единиц техники, а также 37 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.

В Сургуте (ХМАО) на улице Аэрофлотская загорелся двухэтажный жилой дом. В результате происшествия пожарные спасли пятерых человек, один из которых получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону. «В 21:18 поступило сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме на улице Аэрофлотская в Сургуте. Через три минуты на место прибыли пожарные. Было замечено горение в квартире на втором этаже», — написала пресс-служба ведомства на официальном сайте. Во время разведки пожарные спасли пятерых человек, один из которых получил травмы и был передан скорой помощи. Пожар был ликвидирован в 22:14. К тушению привлекались 10 единиц техники, а также 37 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.