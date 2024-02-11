11 февраля 2024
10 февраля 2024

В Сургуте из-за пожара в двухэтажном доме был травмирован человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд зам главы МЧС Супруновского Анатолия. Курган, первая медпомощь, скорая помощь, дорожная реанимация
Пострадавшего на пожаре передали скорой помощи Фото:

В Сургуте (ХМАО) на улице Аэрофлотская загорелся двухэтажный жилой дом. В результате происшествия пожарные спасли пятерых человек, один из которых получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

«В 21:18 поступило сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме на улице Аэрофлотская в Сургуте. Через три минуты на место прибыли пожарные. Было замечено горение в квартире на втором этаже», — написала пресс-служба ведомства на официальном сайте. Во время разведки пожарные спасли пятерых человек, один из которых получил травмы и был передан скорой помощи.

Пожар был ликвидирован в 22:14. К тушению привлекались 10 единиц техники, а также 37 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.

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В Сургуте (ХМАО) на улице Аэрофлотская загорелся двухэтажный жилой дом. В результате происшествия пожарные спасли пятерых человек, один из которых получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону. «В 21:18 поступило сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме на улице Аэрофлотская в Сургуте. Через три минуты на место прибыли пожарные. Было замечено горение в квартире на втором этаже», — написала пресс-служба ведомства на официальном сайте. Во время разведки пожарные спасли пятерых человек, один из которых получил травмы и был передан скорой помощи. Пожар был ликвидирован в 22:14. К тушению привлекались 10 единиц техники, а также 37 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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