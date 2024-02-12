Свердловские власти усиливают безопасность на выборах, подключая силовиков

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил обеспечить антитеррористическую защищенность избирательных участков на президентских выборах 15—17 марта. В частности, попросил подключиться к работе руководителей правоохранительных органов, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона.
«В соответствии с требованиями Национального антитеррористического комитета и решением Совета Безопасности России необходимо провести проверки безопасности объектов, используемых для голосования. Прошу руководителей правоохранительных органов подключиться к этой работе», — заявил Куйвашев.
Всего в Свердловской области будет 2,5 тысячи избирательных участков. Их оснастят металлоискателями, переносными металлодетекторами. Камеры видеонаблюдения будут на 1,4 тысячи избирательных участков, на остальных — видеорегистраторы.
Выборы президента пройдут 15—17 марта. В Екатеринбурге — единственном из всех городов области — будут использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней.
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