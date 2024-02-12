Свердловские власти усиливают безопасность на выборах, подключая силовиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Референдум о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья к России. Московская область, Одинцово, референдум, выборы, избирательный участок, звездочка, голосование, урна для голосования
Выборы президента пройдут 15—17 марта Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил обеспечить антитеррористическую защищенность избирательных участков на президентских выборах 15—17 марта. В частности, попросил подключиться к работе руководителей правоохранительных органов, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона.

«В соответствии с требованиями Национального антитеррористического комитета и решением Совета Безопасности России необходимо провести проверки безопасности объектов, используемых для голосования. Прошу руководителей правоохранительных органов подключиться к этой работе», — заявил Куйвашев.

Всего в Свердловской области будет 2,5 тысячи избирательных участков. Их оснастят металлоискателями, переносными металлодетекторами. Камеры видеонаблюдения будут на 1,4 тысячи избирательных участков, на остальных — видеорегистраторы.

Выборы президента пройдут 15—17 марта. В Екатеринбурге — единственном из всех городов области — будут использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил обеспечить антитеррористическую защищенность избирательных участков на президентских выборах 15—17 марта. В частности, попросил подключиться к работе руководителей правоохранительных органов, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «В соответствии с требованиями Национального антитеррористического комитета и решением Совета Безопасности России необходимо провести проверки безопасности объектов, используемых для голосования. Прошу руководителей правоохранительных органов подключиться к этой работе», — заявил Куйвашев. Всего в Свердловской области будет 2,5 тысячи избирательных участков. Их оснастят металлоискателями, переносными металлодетекторами. Камеры видеонаблюдения будут на 1,4 тысячи избирательных участков, на остальных — видеорегистраторы. Выборы президента пройдут 15—17 марта. В Екатеринбурге — единственном из всех городов области — будут использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...