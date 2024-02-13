В Перми Масленицу отметят во фраках и платьях XIX века

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зимний бал в УрФУ. Екатеринбург , бал, танцы
Масленичный бал пройдет без сжигания чучела (архивное фото) Фото:

В Перми в дни празднования проводов зимы состоится Масленичный бал. Его участники соберутся в доме народного творчества «Губерния», нарядившись в костюмы XIX века. Танцевать будут те, кто проходил для этого специальные мастер-классы.

«Танцуют те, кто обучался на мастер-классах. Дресс-код. Дамы: платья середины — конца XIX века, кринолин/стилизованный русский костюм. Кавалеры: фраки и мундиры середины — конца XIX века», — указано в анонсе мероприятия на странице «Губернии» в соцсети «ВКонтакте».

Приглашаются на бал и зрители. Им также необходимо соблюдать дресс-код. Дам ждут в неярких платьях в пол и перчатках, а кавалеров в смокингах, костюмах-тройках или парадной военной форме. Кроме танцев для всех гостей бала организаторы приготовят игры, угощения, необычные фотозоны. Состоится бал 16 марта.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми в дни празднования проводов зимы состоится Масленичный бал. Его участники соберутся в доме народного творчества «Губерния», нарядившись в костюмы XIX века. Танцевать будут те, кто проходил для этого специальные мастер-классы. «Танцуют те, кто обучался на мастер-классах. Дресс-код. Дамы: платья середины — конца XIX века, кринолин/стилизованный русский костюм. Кавалеры: фраки и мундиры середины — конца XIX века», — указано в анонсе мероприятия на странице «Губернии» в соцсети «ВКонтакте». Приглашаются на бал и зрители. Им также необходимо соблюдать дресс-код. Дам ждут в неярких платьях в пол и перчатках, а кавалеров в смокингах, костюмах-тройках или парадной военной форме. Кроме танцев для всех гостей бала организаторы приготовят игры, угощения, необычные фотозоны. Состоится бал 16 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...