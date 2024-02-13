В Перми Масленицу отметят во фраках и платьях XIX века

Масленичный бал пройдет без сжигания чучела (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми в дни празднования проводов зимы состоится Масленичный бал. Его участники соберутся в доме народного творчества «Губерния», нарядившись в костюмы XIX века. Танцевать будут те, кто проходил для этого специальные мастер-классы.

«Танцуют те, кто обучался на мастер-классах. Дресс-код. Дамы: платья середины — конца XIX века, кринолин/стилизованный русский костюм. Кавалеры: фраки и мундиры середины — конца XIX века», — указано в анонсе мероприятия на странице «Губернии» в соцсети «ВКонтакте».

Приглашаются на бал и зрители. Им также необходимо соблюдать дресс-код. Дам ждут в неярких платьях в пол и перчатках, а кавалеров в смокингах, костюмах-тройках или парадной военной форме. Кроме танцев для всех гостей бала организаторы приготовят игры, угощения, необычные фотозоны. Состоится бал 16 марта.