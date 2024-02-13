Пермяки выберут лучшего прыгуна на палке с лошадиной головой

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Конно-спортивный клуб "Дубрава". Конкур. Екатеринбург, лошадь, конь
Победителям соревнований вручат медали и сладкие призы Фото:

В Пермском крае пройдет турнир по хоббихорсингу (скачки на палке с головой лошади). Об этом сообщается в официальном сообществе Юго-Камского конно-спортивного клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Соревнования пройдут 23 февраля и 17 марта. Принять участие смогут все дети младше 14 лет. В случае, если у ребенка нет своей палки с головой лошади, клуб предоставит необходимое оборудование», — говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что трассы соревнований поделены на два типа. На одной препятствия будут достигать в высоту 40 сантиметров, на другой — 70 см. Призерам турнира будут вручены памятные медали и сладкие призы.

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В Пермском крае пройдет турнир по хоббихорсингу (скачки на палке с головой лошади). Об этом сообщается в официальном сообществе Юго-Камского конно-спортивного клуба в соцсети «ВКонтакте». «Соревнования пройдут 23 февраля и 17 марта. Принять участие смогут все дети младше 14 лет. В случае, если у ребенка нет своей палки с головой лошади, клуб предоставит необходимое оборудование», — говорится в сообщении клуба. Отмечается, что трассы соревнований поделены на два типа. На одной препятствия будут достигать в высоту 40 сантиметров, на другой — 70 см. Призерам турнира будут вручены памятные медали и сладкие призы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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