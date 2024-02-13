Пермяки выберут лучшего прыгуна на палке с лошадиной головой

Победителям соревнований вручат медали и сладкие призы Фото: Дарья Попова © URA.RU

В Пермском крае пройдет турнир по хоббихорсингу (скачки на палке с головой лошади). Об этом сообщается в официальном сообществе Юго-Камского конно-спортивного клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Соревнования пройдут 23 февраля и 17 марта. Принять участие смогут все дети младше 14 лет. В случае, если у ребенка нет своей палки с головой лошади, клуб предоставит необходимое оборудование», — говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что трассы соревнований поделены на два типа. На одной препятствия будут достигать в высоту 40 сантиметров, на другой — 70 см. Призерам турнира будут вручены памятные медали и сладкие призы.