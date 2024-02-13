В Перми «Сбербанк» год пытается продать ресторан для проведения корпоративов

Банкетный зал рассчитан на размещение 200 гостей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Перми «Сбербанк» вновь продает находящийся у него в залоге банкетный зал для проведения корпоративов и праздников «Джулия», расположенный на улице Куйбышева. Актив уже выставлялся на продажу в январе 2023 года. Тогда его оценили в 55 млн рублей, с тех пор стоимость недвижимости не изменилась.

«Продаются коммерческие помещения под организацию общественного питания по адресу улица Куйбышева, 140/1. Помещения занимают полностью третий и четвертый этажи. Есть отдельный вход. Состояние помещений хорошее, рабочее. Функционально подходит для как повседневной организации питания, так и для организации банкетов, праздников и корпоративов», — сообщается на сайте залогов «Сбербанка».

Банкетный зал находился в управлении фирма «Территория торжества». Ее официальная группа в соцсети «ВКонтакте» не обновлялась уже больше года. Эта компания также проводила мероприятия в помещениях зала La club на улице Героев Хасана, 105/3А. Данный объект ранее также выставляли на продажу, а принадлежал он предпринимателю Ларисе Механошиной. По данным картотеки Арбитражного суда Пермского края, Механошина сейчас находится в процессе банкротства из-за наличия долгов на сумму 74,5 млн рублей. В кредиторах, помимо «Сбербанка», значатся также АО «Коммерческий банк «Урал ФД» и АО «ОДК-СТАР».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае «Сбербанк» выставил на продажу находящуюся у него в залоге ферму с поголовьем дойных коров. Стоимость сельхозпредприятия составляет 15 млн рублей.