Песков призвал россиян не переживать из-за конфискации имущества за фейки

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Опасения россиян о законодательных инициативах часто беспочвенны, заявил Дмитрий Песков Фото:

Переживания россиян насчет введения закона о конфискации имущества за фейки о действия российской армии являются беспочвенными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Псеков.

«Чаще всего опасения или соображения (россиян о тех или иных законодательных инициативах — прим. URA.RU) оказывались беспочвенными. Предлагаю относиться также и на этот раз. Нарушение будет подразумевать наказание в той форме, в которой прописано в документе. Однако выказывать обеспокоенность, считаем, беспочвенным», — уточнил Дмитрий Песков во время конференц колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Российский президент Владимир Путин ввел законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии. Данная инициатива прорабатывалась заранее.

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Переживания россиян насчет введения закона о конфискации имущества за фейки о действия российской армии являются беспочвенными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Псеков. «Чаще всего опасения или соображения (россиян о тех или иных законодательных инициативах — прим. URA.RU) оказывались беспочвенными. Предлагаю относиться также и на этот раз. Нарушение будет подразумевать наказание в той форме, в которой прописано в документе. Однако выказывать обеспокоенность, считаем, беспочвенным», — уточнил Дмитрий Песков во время конференц колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Российский президент Владимир Путин ввел законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии. Данная инициатива прорабатывалась заранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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