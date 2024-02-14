Песков призвал россиян не переживать из-за конфискации имущества за фейки

Переживания россиян насчет введения закона о конфискации имущества за фейки о действия российской армии являются беспочвенными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Псеков.
«Чаще всего опасения или соображения (россиян о тех или иных законодательных инициативах — прим. URA.RU) оказывались беспочвенными. Предлагаю относиться также и на этот раз. Нарушение будет подразумевать наказание в той форме, в которой прописано в документе. Однако выказывать обеспокоенность, считаем, беспочвенным», — уточнил Дмитрий Песков во время конференц колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Российский президент Владимир Путин ввел законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии. Данная инициатива прорабатывалась заранее.
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