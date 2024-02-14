Песков намекнул, что Россия и США могут проводить обмен заключенными

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что обмен заключенными между Россией и США должен проходить в тишине Фото:

В Кремле не комментируют обмен заключенными между Россией и США. Там считают, что такие вопросы должны решаться «в тишине». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, намекая, что подобные обмены проходят, но не оглашаются.

«Я не могу этого сказать. Хочу напомнить слова Владимира Владимировича Путина из интервью „эти дела любят тишину.“ Поэтому в наших интересах и интересах США, а также в интересах фигурантов лучше бы это все решалось в тишине», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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В Кремле не комментируют обмен заключенными между Россией и США. Там считают, что такие вопросы должны решаться «в тишине». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, намекая, что подобные обмены проходят, но не оглашаются. «Я не могу этого сказать. Хочу напомнить слова Владимира Владимировича Путина из интервью „эти дела любят тишину.“ Поэтому в наших интересах и интересах США, а также в интересах фигурантов лучше бы это все решалось в тишине», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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