Песков намекнул, что Россия и США могут проводить обмен заключенными

Дмитрий Песков заявил, что обмен заключенными между Россией и США должен проходить в тишине
В Кремле не комментируют обмен заключенными между Россией и США. Там считают, что такие вопросы должны решаться «в тишине». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, намекая, что подобные обмены проходят, но не оглашаются.
«Я не могу этого сказать. Хочу напомнить слова Владимира Владимировича Путина из интервью „эти дела любят тишину.“ Поэтому в наших интересах и интересах США, а также в интересах фигурантов лучше бы это все решалось в тишине», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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