Происшествия Пожары 360: в центре Москвы взорвалась «Газель» 15 февраля 2024 в 10:12 Размер текста - 17 + В Москве взорвалась «Газель» Фото: Читатель URA.RU © URA.RU В центре Москвы взорвалась «Газель». Инцидент произошел на улице Рабочая в Таганском районе. Об этом сообщает telegram-канал 360tv. «„Газель“ взорвалась на Рабочей улице в Таганском районе Москвы», — передают авторы канала, ссылаясь, на свой источник. Отмечается, что машина продолжает гореть в настоящий момент. Параллельно с этим также продолжается пожар на Пушкинской площади в Москве. Сообщается о пожаре площадью в 1500 квадратных метров. Огонь перекинулся на несколько зданий. В центре Москвы взорвалась «Газель». Инцидент произошел на улице Рабочая в Таганском районе. Об этом сообщает telegram-канал 360tv. «„Газель“ взорвалась на Рабочей улице в Таганском районе Москвы», — передают авторы канала, ссылаясь, на свой источник. Отмечается, что машина продолжает гореть в настоящий момент. Параллельно с этим также продолжается пожар на Пушкинской площади в Москве. Сообщается о пожаре площадью в 1500 квадратных метров. Огонь перекинулся на несколько зданий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям