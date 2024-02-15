360: в центре Москвы взорвалась «Газель»

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Взрыв Газели в Копейске
В Москве взорвалась «Газель» Фото:

В центре Москвы взорвалась «Газель». Инцидент произошел на улице Рабочая в Таганском районе. Об этом сообщает telegram-канал 360tv.

«„Газель“ взорвалась на Рабочей улице в Таганском районе Москвы», — передают авторы канала, ссылаясь, на свой источник. Отмечается, что машина продолжает гореть в настоящий момент.

Параллельно с этим также продолжается пожар на Пушкинской площади в Москве. Сообщается о пожаре площадью в 1500 квадратных метров. Огонь перекинулся на несколько зданий.

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В центре Москвы взорвалась «Газель». Инцидент произошел на улице Рабочая в Таганском районе. Об этом сообщает telegram-канал 360tv. «„Газель“ взорвалась на Рабочей улице в Таганском районе Москвы», — передают авторы канала, ссылаясь, на свой источник. Отмечается, что машина продолжает гореть в настоящий момент. Параллельно с этим также продолжается пожар на Пушкинской площади в Москве. Сообщается о пожаре площадью в 1500 квадратных метров. Огонь перекинулся на несколько зданий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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