360: в центре Москвы взорвалась «Газель»

В Москве взорвалась «Газель»
В центре Москвы взорвалась «Газель». Инцидент произошел на улице Рабочая в Таганском районе. Об этом сообщает telegram-канал 360tv.
«„Газель“ взорвалась на Рабочей улице в Таганском районе Москвы», — передают авторы канала, ссылаясь, на свой источник. Отмечается, что машина продолжает гореть в настоящий момент.
Параллельно с этим также продолжается пожар на Пушкинской площади в Москве. Сообщается о пожаре площадью в 1500 квадратных метров. Огонь перекинулся на несколько зданий.
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