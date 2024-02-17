17 февраля 2024
16 февраля 2024

Кравцов вручил молодоженам из ХМАО сертификат на круиз

© Служба новостей «URA.RU»
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4-й съезд общества "Знание". Москва, кравцов сергей
Кравцов поздравил молодоженов из ХМАО Фото:

Молодоженов из ХМАО на выставке-форуме «Россия» поздравил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. В качестве подарка он вручил паре сертификат на круиз по России и свидетельство о заключении брака.

«Это очень важное, замечательное событие. Год семьи объявлен нашим президентом, на Международной выставке „Россия“, вы как учительница, вы как сотрудник МЧС, спасатель, это очень важный союз», — сказал Кравцов, передавая подарок. Об этом сообщили РИА Новости.

Еще министр пожелал «не откладывать мальчиков и девочек» и долгих и счастливых лет совместной жизни. Также молодоженов поздравили замгубернатора ХМАО Елена Шумакова и директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова пригласила россиянок рожать в Югру. Она сделала это заявление во время трансляции пленарной сессии «Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства», которая проводилась на выставке «Россия» на ВДНХ.

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Молодоженов из ХМАО на выставке-форуме «Россия» поздравил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. В качестве подарка он вручил паре сертификат на круиз по России и свидетельство о заключении брака. «Это очень важное, замечательное событие. Год семьи объявлен нашим президентом, на Международной выставке „Россия“, вы как учительница, вы как сотрудник МЧС, спасатель, это очень важный союз», — сказал Кравцов, передавая подарок. Об этом сообщили РИА Новости. Еще министр пожелал «не откладывать мальчиков и девочек» и долгих и счастливых лет совместной жизни. Также молодоженов поздравили замгубернатора ХМАО Елена Шумакова и директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов. Губернатор ХМАО Наталья Комарова пригласила россиянок рожать в Югру. Она сделала это заявление во время трансляции пленарной сессии «Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства», которая проводилась на выставке «Россия» на ВДНХ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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