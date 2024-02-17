Кравцов вручил молодоженам из ХМАО сертификат на круиз

18 февраля 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Кравцов поздравил молодоженов из ХМАО Фото: Роман Наумов © URA.RU Молодоженов из ХМАО на выставке-форуме «Россия» поздравил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. В качестве подарка он вручил паре сертификат на круиз по России и свидетельство о заключении брака. «Это очень важное, замечательное событие. Год семьи объявлен нашим президентом, на Международной выставке „Россия“, вы как учительница, вы как сотрудник МЧС, спасатель, это очень важный союз», — сказал Кравцов, передавая подарок. Об этом сообщили РИА Новости. Еще министр пожелал «не откладывать мальчиков и девочек» и долгих и счастливых лет совместной жизни. Также молодоженов поздравили замгубернатора ХМАО Елена Шумакова и директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов. Губернатор ХМАО Наталья Комарова пригласила россиянок рожать в Югру. Она сделала это заявление во время трансляции пленарной сессии «Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства», которая проводилась на выставке «Россия» на ВДНХ.

Молодоженов из ХМАО на выставке-форуме «Россия» поздравил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. В качестве подарка он вручил паре сертификат на круиз по России и свидетельство о заключении брака. «Это очень важное, замечательное событие. Год семьи объявлен нашим президентом, на Международной выставке „Россия“, вы как учительница, вы как сотрудник МЧС, спасатель, это очень важный союз», — сказал Кравцов, передавая подарок. Об этом сообщили РИА Новости. Еще министр пожелал «не откладывать мальчиков и девочек» и долгих и счастливых лет совместной жизни. Также молодоженов поздравили замгубернатора ХМАО Елена Шумакова и директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов. Губернатор ХМАО Наталья Комарова пригласила россиянок рожать в Югру. Она сделала это заявление во время трансляции пленарной сессии «Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства», которая проводилась на выставке «Россия» на ВДНХ.