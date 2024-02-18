В здании бывшего тюменского музея открыли магазин разливных напитков

Пивнушка располагается на месте бывшего музея Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В здании бывшего тюменского музея ретроавтомобилей, который был основан бизнесменом и экс-депутатом Владимиром Михайловым, теперь находится магазин разливных напитков. Об этом URA.RU сообщили жители Тюмени, обратившиеся в редакцию. В марте 2023 года сын предпринимателя Иван Михайлов объявил о том, что музей будет закрыт, позже в нем открыли продуктовый.

«О том, что здесь когда-то был уникальный музей, говорит лишь роспись фасада здания. Раньше сюда приезжали ценители и просто интересующиеся редкими автомобилями люди, были семьи с детьми, теперь же благодаря вот таким пивнушкам, вокруг будет тусоваться маргиналы и выпивохи», — отметил один из жителей Тюмени в беседе с URA.RU.

В марте 2023 года бизнесмен Иван Михайлов заявил о том, что единственный в Тюмени музей ретроавтомобилей будет закрыт, а его экспонаты — распроданы. Коллекцию авто еще при жизни начал собирать его отец, предприниматель и экс-депутат Владимир Михайлов. Сразу после закрытия, на месте музея открыли продуктовый магазин.