18 февраля 2024

В здании бывшего тюменского музея ретроавтомобилей открыли пивнушку. Фото

В здании бывшего тюменского музея открыли магазин разливных напитков
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Техническое открытие бара Under construction. Екатеринбург, пивной кран, разливное пиво
Пивнушка располагается на месте бывшего музея Фото:

В здании бывшего тюменского музея ретроавтомобилей, который был основан бизнесменом и экс-депутатом Владимиром Михайловым, теперь находится магазин разливных напитков. Об этом URA.RU сообщили жители Тюмени, обратившиеся в редакцию. В марте 2023 года сын предпринимателя Иван Михайлов объявил о том, что музей будет закрыт, позже в нем открыли продуктовый.

«О том, что здесь когда-то был уникальный музей, говорит лишь роспись фасада здания. Раньше сюда приезжали ценители и просто интересующиеся редкими автомобилями люди, были семьи с детьми, теперь же благодаря вот таким пивнушкам, вокруг будет тусоваться маргиналы и выпивохи», — отметил один из жителей Тюмени в беседе с URA.RU.

В марте 2023 года бизнесмен Иван Михайлов заявил о том, что единственный в Тюмени музей ретроавтомобилей будет закрыт, а его экспонаты — распроданы. Коллекцию авто еще при жизни начал собирать его отец, предприниматель и экс-депутат Владимир Михайлов. Сразу после закрытия, на месте музея открыли продуктовый магазин.

От прежнего назначения здания остались лишь рисунки на фасаде
От прежнего назначения здания остались лишь рисунки на фасаде

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В здании бывшего тюменского музея ретроавтомобилей, который был основан бизнесменом и экс-депутатом Владимиром Михайловым, теперь находится магазин разливных напитков. Об этом URA.RU сообщили жители Тюмени, обратившиеся в редакцию. В марте 2023 года сын предпринимателя Иван Михайлов объявил о том, что музей будет закрыт, позже в нем открыли продуктовый. «О том, что здесь когда-то был уникальный музей, говорит лишь роспись фасада здания. Раньше сюда приезжали ценители и просто интересующиеся редкими автомобилями люди, были семьи с детьми, теперь же благодаря вот таким пивнушкам, вокруг будет тусоваться маргиналы и выпивохи», — отметил один из жителей Тюмени в беседе с URA.RU. В марте 2023 года бизнесмен Иван Михайлов заявил о том, что единственный в Тюмени музей ретроавтомобилей будет закрыт, а его экспонаты — распроданы. Коллекцию авто еще при жизни начал собирать его отец, предприниматель и экс-депутат Владимир Михайлов. Сразу после закрытия, на месте музея открыли продуктовый магазин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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