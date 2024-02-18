Вороны чувствуют себя в безопасности, скапливаясь в большие стаи Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителей города Березники Пермского края впечатлила огромная стая ворон. В паблике «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте» горожане выдвинули различные версии того, что могло заставить птиц массово собраться в одном месте. Судя по фото, размещенному в паблике, птицы облюбовали территорию одного из детских садов.

Горожанин Сергей Богомолов предположил, что у птиц наступает брачный период. «В большой стае воронам легче найти себе пару, ведь у них скоро наступит брачный период. Они одни из самых первых готовятся к этому. Уже в марте начинают строить гнезда и, что интересно, каждый раз новое», — написал Богомолов. По версии Анны Богомоловой, вороны вынужденно «оккупировали» территорию детского сада, поскольку в городе «все деревья вырубили».

Березниковец Сергей Лапин высказал мнение, что ответственным службам следовало бы контролировать численность пернатых. «Это беда какая-то. Нужно контролировать численность этих птиц в городе — они разносчики многих болезней», — написал в комментариях мужчина. Ассистент кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Роман Харин в беседе с 59.RU отметил, что в зимний период вороны часто собираются большими группами. Это позволяет им чувствовать себя в безопасности и контролировать места пропитания.

«Вороны — социальные птицы, им свойственно образовывать группы. Есть несколько причин такого поведения. Одна из них — безопасность. Большое скопление способствует повышению безопасности отдельной особи. Это позволяет снизить риск стать жертвой хищника. Еще одна причина — скопление облегчает поиск пищи и защиты кормовых мест от других животных. Также при скоплении ворон птицам легче найти пару», — приводит 59.RU слова Харина.

Сотни особей собрались на территории детского сада в Березниках Фото: «Типичные Березники», «ВКонтакте» https://vk.com/tip_brz