18 февраля 2024

Жителей Березников впечатлила огромная стая ворон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День города и День металлурга. Магнитогорск, ворон, полицейская машина, контактный зоопарк, неволя, птица
Вороны чувствуют себя в безопасности, скапливаясь в большие стаи Фото:

Жителей города Березники Пермского края впечатлила огромная стая ворон. В паблике «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте» горожане выдвинули различные версии того, что могло заставить птиц массово собраться в одном месте. Судя по фото, размещенному в паблике, птицы облюбовали территорию одного из детских садов.

Горожанин Сергей Богомолов предположил, что у птиц наступает брачный период. «В большой стае воронам легче найти себе пару, ведь у них скоро наступит брачный период. Они одни из самых первых готовятся к этому. Уже в марте начинают строить гнезда и, что интересно, каждый раз новое», — написал Богомолов. По версии Анны Богомоловой, вороны вынужденно «оккупировали» территорию детского сада, поскольку в городе «все деревья вырубили».

Березниковец Сергей Лапин высказал мнение, что ответственным службам следовало бы контролировать численность пернатых. «Это беда какая-то. Нужно контролировать численность этих птиц в городе — они разносчики многих болезней», — написал в комментариях мужчина. Ассистент кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Роман Харин в беседе с 59.RU отметил, что в зимний период вороны часто собираются большими группами. Это позволяет им чувствовать себя в безопасности и контролировать места пропитания.

«Вороны — социальные птицы, им свойственно образовывать группы. Есть несколько причин такого поведения. Одна из них — безопасность. Большое скопление способствует повышению безопасности отдельной особи. Это позволяет снизить риск стать жертвой хищника. Еще одна причина — скопление облегчает поиск пищи и защиты кормовых мест от других животных. Также при скоплении ворон птицам легче найти пару», — приводит 59.RU слова Харина.

Сотни особей собрались на территории детского сада в Березниках
Сотни особей собрались на территории детского сада в Березниках
Фото:
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Жителей города Березники Пермского края впечатлила огромная стая ворон. В паблике «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте» горожане выдвинули различные версии того, что могло заставить птиц массово собраться в одном месте. Судя по фото, размещенному в паблике, птицы облюбовали территорию одного из детских садов. Горожанин Сергей Богомолов предположил, что у птиц наступает брачный период. «В большой стае воронам легче найти себе пару, ведь у них скоро наступит брачный период. Они одни из самых первых готовятся к этому. Уже в марте начинают строить гнезда и, что интересно, каждый раз новое», — написал Богомолов. По версии Анны Богомоловой, вороны вынужденно «оккупировали» территорию детского сада, поскольку в городе «все деревья вырубили». Березниковец Сергей Лапин высказал мнение, что ответственным службам следовало бы контролировать численность пернатых. «Это беда какая-то. Нужно контролировать численность этих птиц в городе — они разносчики многих болезней», — написал в комментариях мужчина. Ассистент кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Роман Харин в беседе с 59.RU отметил, что в зимний период вороны часто собираются большими группами. Это позволяет им чувствовать себя в безопасности и контролировать места пропитания. «Вороны — социальные птицы, им свойственно образовывать группы. Есть несколько причин такого поведения. Одна из них — безопасность. Большое скопление способствует повышению безопасности отдельной особи. Это позволяет снизить риск стать жертвой хищника. Еще одна причина — скопление облегчает поиск пищи и защиты кормовых мест от других животных. Также при скоплении ворон птицам легче найти пару», — приводит 59.RU слова Харина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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