Путин дал новое звание следователю по делу о скандальном убийстве журналистки Политковской

Путин присвоил следователю Шараеву звание генерал-майора

20 февраля 2024 в 00:15 Размер текста - 17 +

Путин присвоил следователю звание генерал-майора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотруднику Следственного комитета России Владимиру Шараеву, который вел скандальное дело об убийстве журналистки Анны Политковской, присвоено звание генерал-майора юстиции. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Присвоить воинское звания: генерал-майор юстиции Владимиру Шараеву», — следует из указа, размещенного на официальном портале правовой информации. Указ подписал Путин 19 февраля. По данным РБК, вел дело об убийстве Анны Политковской именно Шараев. Журналистка была убита в 2006 году в лифте своего дома в центре Москвы. Преступник три раза в упор выстрелил в журналистку, а затем сделал контрольный выстрел в голову. По данным следствия, обвиняемыми в убийстве и подготовке преступления признали шесть человек.

Сотруднику Следственного комитета России Владимиру Шараеву, который вел скандальное дело об убийстве журналистки Анны Политковской, присвоено звание генерал-майора юстиции. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Присвоить воинское звания: генерал-майор юстиции Владимиру Шараеву», — следует из указа, размещенного на официальном портале правовой информации. Указ подписал Путин 19 февраля. По данным РБК, вел дело об убийстве Анны Политковской именно Шараев. Журналистка была убита в 2006 году в лифте своего дома в центре Москвы. Преступник три раза в упор выстрелил в журналистку, а затем сделал контрольный выстрел в голову. По данным следствия, обвиняемыми в убийстве и подготовке преступления признали шесть человек.