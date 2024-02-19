19 февраля 2024

Путин дал новое звание следователю по делу о скандальном убийстве журналистки Политковской

Путин присвоил следователю Шараеву звание генерал-майора
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Владимира Путина на ГК КОНАР. Челябинск, путин владимир
Путин присвоил следователю звание генерал-майора Фото:

Сотруднику Следственного комитета России Владимиру Шараеву, который вел скандальное дело об убийстве журналистки Анны Политковской, присвоено звание генерал-майора юстиции. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Присвоить воинское звания: генерал-майор юстиции Владимиру Шараеву», — следует из указа, размещенного на официальном портале правовой информации. Указ подписал Путин 19 февраля.

По данным РБК, вел дело об убийстве Анны Политковской именно Шараев. Журналистка была убита в 2006 году в лифте своего дома в центре Москвы. Преступник три раза в упор выстрелил в журналистку, а затем сделал контрольный выстрел в голову. По данным следствия, обвиняемыми в убийстве и подготовке преступления признали шесть человек.

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Сотруднику Следственного комитета России Владимиру Шараеву, который вел скандальное дело об убийстве журналистки Анны Политковской, присвоено звание генерал-майора юстиции. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Присвоить воинское звания: генерал-майор юстиции Владимиру Шараеву», — следует из указа, размещенного на официальном портале правовой информации. Указ подписал Путин 19 февраля. По данным РБК, вел дело об убийстве Анны Политковской именно Шараев. Журналистка была убита в 2006 году в лифте своего дома в центре Москвы. Преступник три раза в упор выстрелил в журналистку, а затем сделал контрольный выстрел в голову. По данным следствия, обвиняемыми в убийстве и подготовке преступления признали шесть человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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