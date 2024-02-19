19 февраля 2024

RT раскрыл, когда убили летчика-предателя Кузьминова, угнавшего российский вертолет

RT: убийство летчика-предателя Кузьминова произошло 13 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Танковый биатлон. Чебаркульский военный полигон. Челябинская область, вертолет, танкисты, военные, война, летчик, учения, ми8, спецоперация, боевое слаживание
Летчик Максим Кузьминов был убит в районе испанского муниципалитета Вильяхайоса Фото:

Предположительно, убийство летчика-предателя Максима Кузьминова произошло вечером 13 февраля. Об этом рассказал источник, который знаком с ситуацией.

«Убийство, предположительно, летчика-предателя Максима Кузьминова произошло 13 февраля поздно вечером. Доподлинно неизвестно, о ком идет речь (в СМИ), но известно, что он связан с Украиной», — передает слова источника RT. В тексте отмечается, что произошло это преступление в районе испанского муниципалитета Вильяхайоса.

Вечером 19 февраля испанские СМИ сообщили о смерти российского летчика Максима Кузьминова, который был завербован украинской разведкой в 2023 году и по их заданию угнал российский вертолет. Позже ГУР Украины подтвердили его гибель. Более подробно об этом происшествии — в материале URA.RU.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предположительно, убийство летчика-предателя Максима Кузьминова произошло вечером 13 февраля. Об этом рассказал источник, который знаком с ситуацией. «Убийство, предположительно, летчика-предателя Максима Кузьминова произошло 13 февраля поздно вечером. Доподлинно неизвестно, о ком идет речь (в СМИ), но известно, что он связан с Украиной», — передает слова источника RT. В тексте отмечается, что произошло это преступление в районе испанского муниципалитета Вильяхайоса. Вечером 19 февраля испанские СМИ сообщили о смерти российского летчика Максима Кузьминова, который был завербован украинской разведкой в 2023 году и по их заданию угнал российский вертолет. Позже ГУР Украины подтвердили его гибель. Более подробно об этом происшествии — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...