RT раскрыл, когда убили летчика-предателя Кузьминова, угнавшего российский вертолет

RT: убийство летчика-предателя Кузьминова произошло 13 февраля

20 февраля 2024 в 01:44 Размер текста - 17 +

Летчик Максим Кузьминов был убит в районе испанского муниципалитета Вильяхайоса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предположительно, убийство летчика-предателя Максима Кузьминова произошло вечером 13 февраля. Об этом рассказал источник, который знаком с ситуацией. «Убийство, предположительно, летчика-предателя Максима Кузьминова произошло 13 февраля поздно вечером. Доподлинно неизвестно, о ком идет речь (в СМИ), но известно, что он связан с Украиной», — передает слова источника RT. В тексте отмечается, что произошло это преступление в районе испанского муниципалитета Вильяхайоса. Вечером 19 февраля испанские СМИ сообщили о смерти российского летчика Максима Кузьминова, который был завербован украинской разведкой в 2023 году и по их заданию угнал российский вертолет. Позже ГУР Украины подтвердили его гибель. Более подробно об этом происшествии — в материале URA.RU.

Предположительно, убийство летчика-предателя Максима Кузьминова произошло вечером 13 февраля. Об этом рассказал источник, который знаком с ситуацией. «Убийство, предположительно, летчика-предателя Максима Кузьминова произошло 13 февраля поздно вечером. Доподлинно неизвестно, о ком идет речь (в СМИ), но известно, что он связан с Украиной», — передает слова источника RT. В тексте отмечается, что произошло это преступление в районе испанского муниципалитета Вильяхайоса. Вечером 19 февраля испанские СМИ сообщили о смерти российского летчика Максима Кузьминова, который был завербован украинской разведкой в 2023 году и по их заданию угнал российский вертолет. Позже ГУР Украины подтвердили его гибель. Более подробно об этом происшествии — в материале URA.RU.