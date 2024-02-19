RT раскрыл, когда убили летчика-предателя Кузьминова, угнавшего российский вертолет

Предположительно, убийство летчика-предателя Максима Кузьминова произошло вечером 13 февраля. Об этом рассказал источник, который знаком с ситуацией.
«Убийство, предположительно, летчика-предателя Максима Кузьминова произошло 13 февраля поздно вечером. Доподлинно неизвестно, о ком идет речь (в СМИ), но известно, что он связан с Украиной», — передает слова источника RT. В тексте отмечается, что произошло это преступление в районе испанского муниципалитета Вильяхайоса.
Вечером 19 февраля испанские СМИ сообщили о смерти российского летчика Максима Кузьминова, который был завербован украинской разведкой в 2023 году и по их заданию угнал российский вертолет. Позже ГУР Украины подтвердили его гибель. Более подробно об этом происшествии — в материале URA.RU.
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