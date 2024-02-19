В челябинском «Тракторе» тренер и хоккеисты конфликтуют с менеджментом клуба

В челябинском хоккейном клубе «Трактор» возник конфликт между хоккеистами и главным тренером Алексеем Заварухиным с одной стороны и генменеджером Алексеем Волковым с другой. Об этом спортивным СМИ сообщил хоккейный эксперт Евгений Артюхин.
«Все ребята в команде играют за Алексея Заварухина, но генеральный менеджер Алексей Волков вмешивается в игровой и тренировочный процесс и говорит, кого ставить и кого нет. Когда такая нездоровая атмосфера и нет доверия к тренеру со стороны руководства, то это влияет на результат», — сообщил Артюхин изданию Sports.
Эксперт связал конфликт с результатами, которые в последних матчах показывает команда. Из семи последних матчей челябинцы выиграли только один. В последней на данный момент игре «Трактор» потерпел крупное поражение 6:1 от владивостокского «Адмирала». Несмотря на то что команда прошла в плей-офф, в свете последних результатов ее перспективы в играх навылет не выглядят радужными.
Как сообщает челябинский хоккейный telegram-канал «Свободный лед», 20 февраля в клубе пройдет общекомандное собрание, вероятно, посвященное разрешению сложившейся конфликтной ситуации. В пресс-службе «Трактора» URA.RU подтвердили факт проведения собрания, отметив, что такие встречи проводятся регулярно и не являются чем-то необычным. Тематику собрания в пресс-службе не озвучили.
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