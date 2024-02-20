20 февраля 2024

Прокуратура ХМАО вмешалась в дело инвалида, который вынужден пешком добираться до 7 этажа

Прокуратура Нижневартовска устроила проверку в связи с нарушением прав инвалида
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День знаний, открытие лицея N 10. Мкр Погоды. Пермь, прокуратура, надзор, прокурор
Прокуратура инициировала проверку из-за нарушения прав пенсионера-инвалида Фото:
новость из сюжета
Новости "URA.RU" работают!

Прокуратура Нижневартовска инициировала проверку по материалам, опубликованным URA.RU, о том, что пенсионер-инвалид вынужден ежедневно добираться до седьмого этажа пешком. Дело в том, что лифт в подъезде, где живет вартовчанин, не работает уже несколько месяцев из-за капремонта. Информацию о проверке пресс-служба надзорного ведомства ХМАО опубликовала в своем telegram-канале.

«По поручению прокуратуры округа прокуратура Нижневартовска организовала проверку по размещенной в средствах массовой информации публикации о том, что мужчина с инвалидностью вынужден ежедневно пешком подниматься на седьмой этаж, в связи с неисправностью лифта в многоквартирном доме в г. Нижневартовске. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в публикации на канале прокуратуры Югры.

В ходе проверки сотрудники ведомства оценят действия управляющей компании «Жилищный трест №1» и Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Последние в качестве подрядчиков выполняют работы по ремонту лифтов. Результаты проверки проконтролируют в прокуратуре округа.

Ранее URA.RU сообщало о том, что житель Нижневартовска с инвалидностью вынужден ежедневно пешком подниматься на седьмой этаж, несмотря на проблемы со здоровьем. Лифт в одном из подъездов дома 51 по улице 60 лет Октября не работает уже на протяжение нескольких месяцев из-за капремонта.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Нижневартовска инициировала проверку по материалам, опубликованным URA.RU, о том, что пенсионер-инвалид вынужден ежедневно добираться до седьмого этажа пешком. Дело в том, что лифт в подъезде, где живет вартовчанин, не работает уже несколько месяцев из-за капремонта. Информацию о проверке пресс-служба надзорного ведомства ХМАО опубликовала в своем telegram-канале. «По поручению прокуратуры округа прокуратура Нижневартовска организовала проверку по размещенной в средствах массовой информации публикации о том, что мужчина с инвалидностью вынужден ежедневно пешком подниматься на седьмой этаж, в связи с неисправностью лифта в многоквартирном доме в г. Нижневартовске. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в публикации на канале прокуратуры Югры. В ходе проверки сотрудники ведомства оценят действия управляющей компании «Жилищный трест №1» и Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Последние в качестве подрядчиков выполняют работы по ремонту лифтов. Результаты проверки проконтролируют в прокуратуре округа. Ранее URA.RU сообщало о том, что житель Нижневартовска с инвалидностью вынужден ежедневно пешком подниматься на седьмой этаж, несмотря на проблемы со здоровьем. Лифт в одном из подъездов дома 51 по улице 60 лет Октября не работает уже на протяжение нескольких месяцев из-за капремонта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...