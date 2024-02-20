Прокуратура ХМАО вмешалась в дело инвалида, который вынужден пешком добираться до 7 этажа

Прокуратура Нижневартовска устроила проверку в связи с нарушением прав инвалида

21 февраля 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Прокуратура инициировала проверку из-за нарушения прав пенсионера-инвалида Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Новости "URA.RU" работают! Прокуратура Нижневартовска инициировала проверку по материалам, опубликованным URA.RU, о том, что пенсионер-инвалид вынужден ежедневно добираться до седьмого этажа пешком. Дело в том, что лифт в подъезде, где живет вартовчанин, не работает уже несколько месяцев из-за капремонта. Информацию о проверке пресс-служба надзорного ведомства ХМАО опубликовала в своем telegram-канале. «По поручению прокуратуры округа прокуратура Нижневартовска организовала проверку по размещенной в средствах массовой информации публикации о том, что мужчина с инвалидностью вынужден ежедневно пешком подниматься на седьмой этаж, в связи с неисправностью лифта в многоквартирном доме в г. Нижневартовске. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в публикации на канале прокуратуры Югры. В ходе проверки сотрудники ведомства оценят действия управляющей компании «Жилищный трест №1» и Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Последние в качестве подрядчиков выполняют работы по ремонту лифтов. Результаты проверки проконтролируют в прокуратуре округа. Ранее URA.RU сообщало о том, что житель Нижневартовска с инвалидностью вынужден ежедневно пешком подниматься на седьмой этаж, несмотря на проблемы со здоровьем. Лифт в одном из подъездов дома 51 по улице 60 лет Октября не работает уже на протяжение нескольких месяцев из-за капремонта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура Нижневартовска инициировала проверку по материалам, опубликованным URA.RU, о том, что пенсионер-инвалид вынужден ежедневно добираться до седьмого этажа пешком. Дело в том, что лифт в подъезде, где живет вартовчанин, не работает уже несколько месяцев из-за капремонта. Информацию о проверке пресс-служба надзорного ведомства ХМАО опубликовала в своем telegram-канале. «По поручению прокуратуры округа прокуратура Нижневартовска организовала проверку по размещенной в средствах массовой информации публикации о том, что мужчина с инвалидностью вынужден ежедневно пешком подниматься на седьмой этаж, в связи с неисправностью лифта в многоквартирном доме в г. Нижневартовске. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в публикации на канале прокуратуры Югры. В ходе проверки сотрудники ведомства оценят действия управляющей компании «Жилищный трест №1» и Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Последние в качестве подрядчиков выполняют работы по ремонту лифтов. Результаты проверки проконтролируют в прокуратуре округа. Ранее URA.RU сообщало о том, что житель Нижневартовска с инвалидностью вынужден ежедневно пешком подниматься на седьмой этаж, несмотря на проблемы со здоровьем. Лифт в одном из подъездов дома 51 по улице 60 лет Октября не работает уже на протяжение нескольких месяцев из-за капремонта.