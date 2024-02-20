Пенсионер-инвалид из ХМАО вынужден ежедневно добираться пешком на 7 этаж из-за неисправности лифта

Лифт одной из многоэтажек Нижневартовска не работает уже несколько месяцев

20 февраля 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Пенсионер-инвалид из Нижневартовска вынужден добираться до 7-го этажа самостоятельно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Нижневартовска с инвалидностью вынужден ежедневно пешком подниматься на седьмой этаж, несмотря на проблемы со здоровьем. Дело в том, что лифт в одном из подъездов дома 51 по улице 60 лет Октября не работает уже на протяжение нескольких месяцев. Об этом сам Николай рассказал журналисту агентства URA.RU. «Я инвалид второй группы, почти три месяца безвылазно просидел в квартире по причине замены лифта. Он исправен, работает, но нет комиссии которая его примет и запустит. А так он работает по желанию монтажников. Я работающий инвалид и каждый вечер карабкаться на седьмой этаж — для меня почти предел возможности», — пояснил пенсионер. При этом он уверяет, что сроки запуска лифта до сих пор неизвестны. Для выяснения подробностей корреспондент обратился в управляющую компанию дома «Жилищный трест №1». В диспетчерской заявили, что лифт все это время находится на ремонте. О сроках его запуска в УК не знают. В Югорском фонде капитального ремонта не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало о том, что в многоэтажке Сургута на улице Университетской с 16 этажа сорвался пассажирский лифт с человеком внутри. Мужчина не пострадал.

Житель Нижневартовска с инвалидностью вынужден ежедневно пешком подниматься на седьмой этаж, несмотря на проблемы со здоровьем. Дело в том, что лифт в одном из подъездов дома 51 по улице 60 лет Октября не работает уже на протяжение нескольких месяцев. Об этом сам Николай рассказал журналисту агентства URA.RU. «Я инвалид второй группы, почти три месяца безвылазно просидел в квартире по причине замены лифта. Он исправен, работает, но нет комиссии которая его примет и запустит. А так он работает по желанию монтажников. Я работающий инвалид и каждый вечер карабкаться на седьмой этаж — для меня почти предел возможности», — пояснил пенсионер. При этом он уверяет, что сроки запуска лифта до сих пор неизвестны. Для выяснения подробностей корреспондент обратился в управляющую компанию дома «Жилищный трест №1». В диспетчерской заявили, что лифт все это время находится на ремонте. О сроках его запуска в УК не знают. В Югорском фонде капитального ремонта не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало о том, что в многоэтажке Сургута на улице Университетской с 16 этажа сорвался пассажирский лифт с человеком внутри. Мужчина не пострадал.